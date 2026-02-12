واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے طلاق، اگر طلاق پر پابندی لگائی گئی تو لوگ ہمارے بارے میں الگ تصورات قائم کرلیں گے: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے طلاق پر پابندی لگانے سے انکار نہیں کر سکتا
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے طلاق پر عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ اس عمل کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر حتمی فیصلہ نہیں دے دیتی۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اگر اس نے ایسی پابندی لگائی تو لوگ غیر ضروری طور پر اس کے بارے میں پہلے سے تصورات قائم کریں گے۔
یہ معاملہ سی جے آئی (CJI) سوریہ کانت اور جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بینچ 2022 میں صحافی بے نظیر حنا کی جانب سے دائر درخواست اور اس سے متعلقہ معاملات کی سماعت کر رہا تھا۔
طلاق حسن اور طلاق احسن میں فرق!
طلاق حسن یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد ایک ماہ (ماہ واری) تک انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری طلاق دیتا ہے۔ پھر ایک ماہ (ماہ واری) انتظار کرنے کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے۔ اس دوران میں میاں بیوی ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں کو اپنے رویّوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کا موقع رہتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد مستقل علیٰحدگی ہوجاتی ہے۔
طلاقِ حسن جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ طلاقِ احسن ہے۔ اس میں متعدد حکمتیں ہیں اور شریعت کی طرف سے متعدد سہولتیں پائی جاتی ہیں۔ طلاق احسن یہ ہے کہ عورت کو پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دی جائے۔ عدّت (تین ماہ/ماہ واری) کے دوران میں میاں بیوی ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں مفاہمت ہوجائے تو شوہر کی طرف سے رجوع کا زبانی اظہار کرنا یا تعلّقِ زن و شو قائم کرلینا (وطی کرلینا) کافی ہوگا۔ اگر عدّت گزر جائے تو دونوں کے درمیان علیٰحدگی ہوجائے گی اور ہر ایک کو از سرِ نو اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن اگر دونوں کا نیا رشتہ نہ ہوپایا ہو اور وہ اپنی مرضی سے یا رشتے داروں کے کہنے پر دوبارہ ساتھ رہنے پر آمادہ ہوجائیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تعلّق منقطع رہنے کی یہ مدّت چند دن، چند ماہ یا چند سال بھی ہوسکتی ہے۔
طلاق حسن کی آئینی حیثیت کو چیلنج
حنا نے طلاق حسن کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ طلاق حسن یعنی ایک ایسا عمل جس کے تحت ایک مسلمان مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزارنا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو تین ماہ تک ہر مہینے میں ایک بار لفظ "طلاق" کہہ کر طلاق دے سکتا ہے۔
سماعت کے دوران، حنا کی نمائندگی کرنے والے رضوان احمد نے بینچ پر زور دیا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک ورچوئل طلاق، واٹس ایپ اور ای میل طلاق پر پابندی عائد کی جائے۔
لوگ پہلے سے سوچی سمجھی رائے قائم کریں گے
سی جے آئی (CJI) نے کہا کہ بنچ اب ایسا نہیں کر سکتا اور زور دیا کہ یہ حساس معاملات ہیں جن میں انسانی جذبات اور احساسات شامل ہیں، اس لیے اس مرحلے پر ایسا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ "فرض کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لوگ غیر ضروری طور پر ہمارے بارے میں پہلے سے سوچی سمجھی رائے قائم کریں گے۔ براہ کرم اسے ذہن میں رکھیں۔ یہ حساس معاملات ہیں..."
دونوں فریقوں کو سننے کے بعد ہی ہدایات کا اجرا
بنچ نے وکیل سے کہا کہ اگر وہ بالآخر اس سے راضی ہو جاتی ہے تو ہم بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ سی جے آئی (CJI) نے زبانی طور پر کہا، "ہم جس بھی سمت کی ضرورت ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے... ہم دونوں فریقوں کو سننے کے بعد (ہدایات) جاری کریں گے..."
عدالت کا پہلا اصول مذہبی معاملات میں کم سے کم مداخلت
سی جے آئی (CJI) نے اس بات پر زور دیا کہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے، عدالت کا پہلا اصول مذہبی معاملات میں کم سے کم مداخلت ہونا چاہیے، ایک حفاظتی اقدام جس پر عدالت عام طور پر عمل کرتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "جب تک، ہم یہ نہیں پاتے کہ کسی خاص مذہب کی اقدار اور رسوم کا تحفظ براہ راست بعض آئینی حقوق، بعض انسانی حقوق پر اثر انداز ہوتا ہے، جہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان حقوق کا انفرادی حقوق پر غیر ضروری اثر پڑتا ہے..."
غیر منصفانہ طریقے سے دوبارہ طلاق
بنچ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس پر عدالت پہلے بھی بات کر چکی ہے اور کرتی رہے گی۔ احمد نے اپنے موکل کے بارے میں کہا کہ توہین عدالت کی درخواست اس لیے دائر کی گئی تھی کیونکہ عدالت کے سابقہ حکم کے مطابق غیر منصفانہ طریقے سے دوبارہ طلاق دینے کی کوشش کی گئی۔
دونوں فریقین کو سننے کے بعد بنچ نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کورین جوزف کو فریقین کے درمیان ثالثی کا حکم دیا۔
سینئر ثالث کی مدد سے تنازعہ کے حل کا راستہ
بنچ نے کہا، "ہم محسوس کرتے ہیں کہ فریقین کو ثالثی کی طرف رجوع کرنے کی جلدی اور فوری ضرورت ہے تاکہ باہمی رضامندی سے حل تلاش کیا جا سکے اور ایک درست طلاق کے ذریعے ان کی شادی کو ختم کیا جا سکے یا فریقین ایک سینئر ثالث کی مدد سے تنازعہ کو حل کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کر سکتے ہیں..." اور مزید کہا کہ فریقین نے اس کی تجاویز کی بنیاد پر ثالثی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
بنچ نے جسٹس جوزف سے درخواست کی کہ وہ خاتون اور اس کے وکیل شوہر کے درمیان تنازعہ کو چار ہفتوں کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں، جس کے کیس کی نمائندگی سینئر وکیل ایم آر شمشاد کررہے ہیں۔
ایک اور معاملے میں، بنچ نے ایک مسلمان شوہر کی طرف سے اپنی ناخواندہ بیوی کو جاری کی گئی طلاق حسن (طلاقِ طلاق) پر روک لگا دی۔
طلاق حسن اب بھی مسلم طلاق کی ایک درست شکل
بنچ نے نوٹ کیا کہ ان پر ایک کورے کاغذ پر اس کے دستخط حاصل کرنے اور اپنے دفاع کے لیے عدالت میں حاضر ہونے میں ناکام رہنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ شمشاد نے وضاحت کی کہ طلاق حسن اب بھی مسلم طلاق کی ایک درست شکل ہے۔ بنچ نے واضح کیا کہ عدالت شادی کو کالعدم نہیں کر رہی ہے اور یہ کہ اسٹے ضروری تھا کیونکہ شوہر پیش نہیں ہوا تھا اور بیوی نے سنگین الزامات لگائے تھے۔
بنچ نے ہدایت کی کہ جب تک شوہر سامنے آکر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ طلاق دے دی گئی ہے، فریقین کو قانونی طور پر شادی شدہ جوڑا تصور کیا جائے گا۔ اپنے حکم میں، بنچ نے کہا، "متعلقہ ایس ایچ او شوہر کو تلاش کرے اور اس عدالت میں اس کی موجودگی کو یقینی بنائے۔"