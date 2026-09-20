سینئر صحافی پائل میہتا 46 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں: مودی اور راہل گاندھی کا اظہار افسوس، صحافتی حلقوں میں سوگ
صحافی شیلا بھٹ نے پائل میہتا کے انتقال کی اطلاع دیتے ہوئے بتایاکہ ممبئی کے دورے کے دوران انہیں اچانک طبیعت میں خرابی محسوس ہوئی۔
Published : September 20, 2026 at 1:54 PM IST
حیدرآباد : ملک کی معروف سینئر صحافی اور سی این این نیوز 18 سے وابستہ پائل میہتا 46 برس کی عمر میں اتوار کی علی الصبح ممبئی میں اچانک انتقال کرگئیں۔ وہ ممبئی کے دورے پر تھیں جہاں رات کے تقریباً 2 بجے طبیعت اچانک ناساز ہونے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم علاج شروع ہونے سے قبل ہی ان کی موت ہوگئی۔ ان کی اچانک اور کم عمری میں موت کی خبر نے صحافتی حلقوں کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی گہرے صدمے کی لہر دوڑا دی ہے۔
Payal Mehta Ji was a hardworking journalist who remained firmly connected to the ground, bringing a deep understanding of national issues to her reporting.— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2026
Beyond her work, she will be remembered for the kindness and warmth with which she touched so many lives. Her sudden and… pic.twitter.com/4uG7MmzGol
سینئر صحافی شیلا بھٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر پائل میہتا کے انتقال کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ممبئی کے دورے کے دوران انہیں اچانک طبیعت میں خرابی محسوس ہوئی۔ رات تقریباً 2 بجے انہیں اسپتال لے جایا گیا، تاہم طبی علاج شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نبض رک گئی۔ ان کی موت کی حتمی طبی وجہ کے بارے میں فی الحال کوئی سرکاری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔
Sad to share that @payalmehta100 is no more.— Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) September 20, 2026
On a visit to Mumbai she developed uneasiness. Around 2 am she was taken to the hospital.
Before any treatment could be administered her pulse went silent.
Yesterday by mistake I had dialled her number at 10.49 pm.
She responded… pic.twitter.com/d3rSst7feo
پائل میہتا کو پارلیمنٹ، مرکزی حکومت، سیاسی جماعتوں اور قومی امور کی رپورٹنگ کے حوالے سے ایک محنتی اور مستقل مزاج صحافی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وہ صبح سے رات تک کارروائی اور سیاسی سرگرمیوں کی مسلسل کوریج میں مصروف رہتی تھیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پائل میہتا ایک محنتی صحافی تھیں جو زمینی حقائق سے مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں اور قومی معاملات کی گہری سمجھ ان کی رپورٹنگ میں نمایاں ہوتی تھی۔ مودی نے ان کے پیشہ ورانہ کردار کے ساتھ ساتھ ان کی خوش اخلاقی اور گرمجوشی کو بھی یاد کیا اور اہل خانہ، دوستوں اور ساتھی صحافیوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔
Saddened by the untimely demise of journalist Payal Mehta ji, who covered Parliament.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2026
My sincere condolences to her family, friends and colleagues.
کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے بھی پائل میہتا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے انہیں پارلیمنٹ کی کوریج کرنے والی صحافی کے طور پر یاد کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے بھی ان کے انتقال کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ پائل میہتا ایک محنتی اور فرض شناس صحافی تھیں اور عوامی امور پر ان کی گرفت قابل ذکر تھی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی ان کے انتقال کو صحافت کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پائل میہتا کو ایک ماہر اور پیشہ ور صحافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف معاملات سے متعلق تفصیلی معلومات اپنے ناظرین اور قارئین تک پہنچانے کے لیے پرعزم رہتی تھیں۔ شاہ نے ان کے اچانک انتقال کو صحافت کے شعبے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور اہل خانہ و دوستوں سے تعزیت کی۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی ان کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پائل میہتا انتہائی محنتی اور ذمہ دار صحافی تھیں اور انہوں نے پارلیمانی امور کی رپورٹنگ پوری وابستگی اور پیشہ ورانہ انداز میں کی۔
مرکزی وزیر ریل اور اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے پائل میہتا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنی ’’صحافی اور عزیز دوست‘‘ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹنگ کے لیے ان کی وابستگی قابل ذکر تھی۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ پائل میہتا کے انتقال کی خبر نے انہیں گہرا صدمہ پہنچایا۔ انہوں نے یاد کیا کہ چند روز قبل ہی وہ پائل کے والد کی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ رجیجو کے مطابق پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران پائل بھی ان کی طرح باقاعدگی سے پارلیمنٹ آتی تھیں اور ایک حقیقی پیشہ ور صحافی تھیں۔
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے بھی پائل میہتا کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں طویل عرصے سے جانتے تھے اور وہ انتہائی زندہ دل شخصیت تھیں۔ سرما نے ان کی پیشہ ورانہ وابستگی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے تعلقات کو اہمیت دینے کی عادت کو بھی یاد کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے بھی ان کے انتقال پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پائل میہتا جب بھی نئی دہلی میں ہوتی تھیں، ان سے ملاقات ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ فیلڈ میں سرگرم نظر آتی تھیں۔
پائل میہتا نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 2008 میں ممبئی سے کیا تھا اور ابتدا میں اسپورٹس جرنلزم سے وابستہ رہیں۔ بعد میں انہوں نے سیاسی اور پارلیمانی رپورٹنگ کا رخ کیا اور قومی سیاست میں اپنی شناخت بنائی۔ صحافتی کیریئر کے دوران انہوں نے اے این آئی، ری پبلک ٹی وی، نیوز ایکس، فوکس ٹی وی اور سی این این نیوز 18 سمیت مختلف میڈیا اداروں میں کام کیا۔ وہ 2023 میں دوبارہ CNN-News18 سے بطور اسسٹنٹ ایڈیٹر وابستہ ہوئی تھیں۔ ان کے پاس 15 سال سے زیادہ کا صحافتی تجربہ تھا۔
کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے بھی پائل میہتا کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پائل سے پہلی ملاقات تقریباً 18 سال قبل ہوئی تھی۔ رمیش نے انہیں انتہائی محنتی اور خوش مزاج صحافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ان کی ’’بریکنگ نیوز‘‘ مسلسل سیاسی حلقوں کو متحرک رکھتی تھی۔ جے رام رمیش کے مطابق پائل نے اپنے کیریئر کا آغاز اسپورٹس جرنلزم سے کیا تھا، لیکن بعد کے برسوں میں سیاسی رپورٹنگ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔
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پائل میہتا کے اچانک انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد صحافتی حلقوں میں بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ساتھی صحافیوں کے مطابق وہ پارلیمنٹ اور سیاسی رپورٹنگ کے دوران ایک مستقل اور نمایاں موجودگی رکھتی تھیں۔ 46 سال کی عمر میں ان کا اچانک انتقال ان کے اہل خانہ، دوستوں، ساتھی صحافیوں اور ان تمام افراد کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے جو انہیں طویل عرصے سے پیشہ ورانہ طور پر جانتے تھے۔