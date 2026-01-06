سابق مرکزی وزیر اور کانگریس لیڈر سریش کلماڈی کا 81 سال کی عمر میں انتقال
سریش کلماڈی طویل عرصے سے بیمار تھے۔ انہوں نے آج صبح آخری سانس لی۔
Published : January 6, 2026 at 8:59 AM IST
پونے (مہاراشٹر): سابق مرکزی وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر سریش کلماڈی کا منگل کی صبح 81 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ یہ اطلاع کلماڈی کے دفتر سے جاری ایک ریلیز میں دی گئی۔ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین پونے کے دینا ناتھ منگیشکر اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے طویل علالت کے بعد صبح تقریباً ساڑھے تین بجے آخری سانس لی۔
پونے سے سابق ممبر پارلیمنٹ اور ریلوے کے سابق وزیر کلماڈی نے پسماندگان میں بیوی، ایک بیٹا، بہو، دو بیٹیاں اور پوتے پوتیاں چھوڑے ہیں۔ ان کے سبھی بچے شادی شدہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کا جسد خاکی کلماڈی ہاؤس، پونے کے ایرنڈوانے میں واقع ان کے گھر دوپہر 2 بجے تک رکھا جائے گا۔ پونے کے نوی پیٹھ میں واقع ویکنتھ اسمارک میں دوپہر 3:30 بجے آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔
Pune, Maharashtra | Former Union Minister and senior Congress leader Suresh Kalmadi has passed away after a prolonged illness— ANI (@ANI) January 6, 2026
(file pic) https://t.co/JmyKdTRsJ6 pic.twitter.com/hc4N31wzuA
سریش کلماڈی کون ہیں؟
سریش کلماڈی نے کانگریس کے دور حکومت میں مرکزی وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ کھیل سے بھی جڑے رہے اور اسی لیے انہیں کھیلوں کے منتظم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت میں وزیر بنے تھے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوے کی حیثیت سے انہوں نے ریلوے بجٹ بھی پیش کیا۔ پونے کے رہنے والے سریش کلماڈی نے سنہ 1960 کی دہائی میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی (این ڈی اے) میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پائلٹ کے طور پر بھارتی فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے وہاں تقریباً چھ سال خدمات انجام دیں اور پھر سنہ 1974 تک راشٹریہ رکشا اکیڈمی (این ڈی اے) میں بطور ٹرینر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف سنہ 1965 اور سنہ 1971 میں لڑی گئی دو جنگوں میں بھی حصہ لیا۔
سنجے گاندھی کے ذریعے سیاست میں انٹری
سنجے گاندھی ہی تھے جنہوں نے سابق مرکزی وزیر سریش کلماڈی کو سیاست میں متعارف کرایا۔ کلماڈی نے مختصر وقت کے لیے مہاراشٹر یوتھ کانگریس کی قیادت بھی کی اور پھر سنہ 1982 میں راجیہ سبھا کے رکن بنے۔ سنہ 1996 میں وہ انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر بنے۔