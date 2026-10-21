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سی جے پی لیڈران سورو داس اور آشوتوش رانکا کی رہائی کا حکم

سی جے پی لیڈران کو اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کارروائی کے دوران ان کی ضمانت کی دستاویزات جمع کرائی گئیں۔

سی جے پی لیڈران سورو داس اور آشوتوش رانکا کی رہائی کا حکم
سی جے پی لیڈران سورو داس اور آشوتوش رانکا کی رہائی کا حکم (PTI)
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By PTI

Published : October 21, 2026 at 7:05 PM IST

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نئی دہلی: 14 اکتوبر کو جنتر منتر پر ہونے والے ایک احتجاج کے سلسلے میں، اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ (ایس ای ایم) نے بدھ کے روز سی جے پی رہنماؤں سورو داس اور آشوتوش رانکا کی عدالتی حراست کی مدت مکمل ہونے پر ان کی رہائی کا حکم دیا۔

ان دونوں کو اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کارروائی کے دوران ان کی ضمانت کی دستاویزات جمع کرائی گئیں۔

سورو داس اور آشوتوش رانکا کو 14 اکتوبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ جنتر منتر کے اس مقام پر گئے، جہاں اب احتجاج کی اجازت نہیں ہے اور انہوں نے 'امن برقرار رکھنے کے معاہدے' (پیس بانڈ) کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد، انہیں پانچ روزہ عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔

19 اکتوبر کو، ان کی حراست میں مزید دو دن کی توسیع کر دی گئی تھی، جس کی مدت بدھ کو ختم ہونی تھی۔

اس سے قبل دن میں، دہلی ہائی کورٹ نے ان کی عدالتی حراست کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اسپیشل ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں، اور کہا کہ اگر انہیں پھر بھی کوئی شکایت باقی رہتی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

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TAGGED:

SAURAV DAS
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