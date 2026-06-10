نہرو کا ریکارڈ توڑنے کے جشن پر کانگریس کی پی ایم مودی پر تنقید، کہا۔۔خود ساختہ، نام نہاد سنگ میل
کانگریس نے مودی کے دور اقتدار میں جمہوری اداروں کو نقصان، تعلیمی اداروں کی بربادی اور ریزرویشن کے خلاف منصوبہ بندی کا الزام لگایا۔
By PTI
Published : June 10, 2026 at 11:37 AM IST
نئی دہلی: کانگریس نے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے "خود ساختہ اور مشکوک طور پر ایجاد کردہ" سنگ میل عبور کیا ہے، لیکن وہ ہندوستان کے گلے میں ایک "چکی کا پتھر" ہیں، جو "جمہوریت کے قتل" کی سربراہی کر رہے ہیں۔
اپوزیشن پارٹی کا حملہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مودی ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
Jawaharlal Nehru became Prime Minister of India on August 15, 1947 presiding over a stellar Cabinet - the likes of which have rarely been seen in the world. Over the next five years, modern India came into being.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 10, 2026
Over 560 princely states were integrated peacefully into the…
کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ جواہر لال نہرو 15 اگست 1947 کو ایک شاندار کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم بنے - دنیا میں ایسا کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ رمیش نے ایکس پر کہا کہ، اگلے پانچ سالوں میں، جدید ہندوستان وجود میں آیا۔
جے رام رمیش نے کہا، "560 سے زیادہ ریاستوں کو ہندوستانی یونین میں پرامن طریقے سے ضم کیا گیا، ہندوستان کے آئین پر بحث کی گئی اور اسے اپنایا گیا، زمینداری کو ختم کر دیا گیا، درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لیے ریزرویشن کو نافذ کیا گیا، متعدد کثیر مقصدی آبپاشی کے ساتھ بجلی کے منصوبے شروع کیے گئے، جوہری ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے لیے ہندوستان میں سائنس اور انفراسٹرکچر کی صلاحیتیں قائم کی گئیں۔ ہندوستان عالمی معاملات میں ایک طاقت کے طور پر ابھرا۔"
انہوں نے کہا کہ،آزاد ہندوستان کے پہلے عام انتخابات اکتوبر 1951 اور فروری 1952 کے درمیان منعقد کرنے کے لیے 170 ملین رجسٹرڈ ووٹرز پر مشتمل انتخابی فہرستیں تیار کی گئیں۔
"1947-52 میں نہرو کے ساتھ ہندوستان کی کامیابیوں کا ریکارڈ جس میں سردار پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر، ڈاکٹر راجندر پرساد، سی راجگوپالاچاریہ، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اہم کردار ادا کیا، اب مسٹر مودی کے ذریعہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا ایک پیتھولوجیکل فکسشن ہے"۔
رمیش نے الزام لگایا، "انھوں (مودی) نے آج ایک خود ساختہ اور مشکوک ایجاد کردہ سنگ میل عبور کیا ہے لیکن وہ ہندوستان کی گردن میں چکی کا پتھر ہیں، جو "جمہوریت کے قتل" کی سربراہی کر رہے ہیں۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ جمہوریت کے وہی ادارے -- ایک آزاد الیکشن کمیشن اور ایک مقدس ووٹر لسٹ -- کو اب خطرہ لاحق ہے۔
رمیش نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ، "ہمارے تعلیمی اداروں کی تباہی کے ذریعے سائنسی مزاج کو مٹا دیا گیا ہے جیسا کہ حال ہی میں نیٹ۔ سی بی ایس ای کے گھوٹالوں نے بے نقاب کیا ہے۔ درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ریزرویشن کو نجکاری اور 'ناٹ فاؤنڈ سویٹبل' جیسے ناپاک آلات کے ذریعے کمزور کیا گیا ہے۔"
اور جب کہ نہرو نے 1952، 1957 اور 1962 میں زبردست فیصلہ کن اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی، مودی نے "2024 میں خاطر خواہ فرق سے سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کی اور خود کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کرنے کے لیے بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کو نظرانداز کرتے ہوئے جلد بازی میں این ڈی اے کی میٹنگ بلانی پڑی۔
مودی بدھ کو نہرو کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
مودی نے 1952 کے عام انتخابات کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر نہرو کے 4,399 دن اقتدار میں رہنے کا ریکارڈ عبور کیا۔ نہرو کا دور 1947 سے 1952 تک ایک عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر تھا کیونکہ 1952 تک انتخابات نہیں ہوئے تھے۔
سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کا دور اقتدار مودی سے زیادہ 14 سال تھا، لیکن ان کی وزارت عظمیٰ بلاتعطل نہیں تھی۔
نہرو کے 4,399 دن کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ کر، مودی ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔
26 مئی 2014 کو مودی نے بھاری اکثریت سے کامیابی کے ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ 2019 میں ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ منتخب ہوئے اور ان کی دوسری میعاد اسی سال 30 مئی کو شروع ہوئی۔ ان کی مسلسل تیسری مدت 9 جون 2024 کو شروع ہوئی۔
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