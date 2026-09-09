وزیر اعظم مودی ذات پات پر مبنی مردم شماری کو ناکام بنانا چاہتے ہیں: کانگریس کا الزام
کانگریس نے موجودہ سوالنامے کو فوراً رد کر کے تصدیق شدہ ذاتوں کی فہرست پر مبنی نیا فارمیٹ تیار کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 9, 2026 at 8:19 PM IST
نئی دہلی : کانگریس پارٹی نے مرکز کی مودی حکومت پر ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کے موجودہ فارمیٹ میں سنگین خامیاں چھوڑنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ڈراپ ڈاؤن فہرست کے بجائے 'اوپن اینڈڈ' (کھلے) سوالات کا استعمال ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس پورے عمل کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جئے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کی پارٹی نے گزشتہ چار دنوں میں ملک بھر میں 17 پریس کانفرنسیں کی ہیں تاکہ درست طریقے سے ذات پات کی مردم شماری کے مطالبات کو دہرایا جا سکے۔ انہوں نے لکھا کہ "ذات پات کی مردم شماری صرف لوگوں کو گننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد سماجی انصاف کو یقینی بنانا ہے۔
جئے رام رمیش نے الزام لگایا کہ اگر ووٹر فارم میں ڈراپ ڈاؤن لسٹ (پہلے سے تصدیق شدہ ذاتوں کی فہرست) نہیں ہوگی، تو ایک ہی ذات یا ذیلی ذات کے لیے مختلف لوگ الگ الگ املا (اسپلنگ) یا نام درج کروائیں گے۔ اس سے اعداد و شمار میں شدید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور پورا ڈیٹا غیر معتبر ہو جائے گا، جس سے مردم شماری کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔
کانگریس رہنما نے یاد دہانی کرائی کہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے 20 اگست کو ہی اس حوالے سے وزیر اعظم مودی کو ایک مشترکہ خط لکھا تھا، جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ وہیں کانگریس نے موجودہ سوالنامے کو فوراً رد کر کے تصدیق شدہ ذاتوں کی فہرست پر مبنی نیا فارمیٹ تیار کرنے کا مطالبہ کیا۔
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اس کے علاوہ تلنگانہ اور بہار میں کروائے گئے ذات پات کے سروے کی طرز پر پہلے سے تیار شدہ اور تصدیق شدہ فہرست کا استعمال کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور نئے سوالنامے کو حتمی شکل دینے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں، ماہرین اور عوام سے وسیع پیمانے پر مشاورت کی ضرورت پر بھی زور دیا۔