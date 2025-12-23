ETV Bharat / bharat

دہلی میں وی ایچ پی کا احتجاج، بنگلہ دیشی ہندو نوجوان کے قتل پر ہنگامہ، پولیس نے کارکنوں کو حراست میں لے لیا

ہندو تنظیموں کے احتجاج کے باعث بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی۔

security was increased outside the bangladesh high commission following protests by hindu organizations Urdu News
دہلی میں وی ایچ پی کا احتجاج (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے خلاف وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) اور بجرنگ دل کے احتجاج سے قبل منگل کو یہاں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی۔ علاقے کو تین تہوں کی رکاوٹوں، پولیس اور نیم فوجی دستوں میں اضافہ کے ساتھ محفوظ بنایا گیا ہے۔

ایک پولیس افسر نے کہا کہ ہم نے احتجاج کے پیش نظر سکیورٹی بڑھا دی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔

دہلی میں وی ایچ پی کا احتجاج (دہلی میں وی ایچ پی کا احتجاج ETV Bharat)

مظاہرین کی جانب سے سفارت خانے کے سامنے نعرے

وی ایچ پی اور بجرنگ دل سخت گیر بنیاد پرست تنظیموں کیم جانب سے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ مظالم اور ان کے مذہبی مقامات کی مبینہ توڑ پھوڑ کی مذمت کے لیے ہائی کمیشن کی عمارت پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کئی مظاہرین کو سفارت خانے میں بینرز اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔

دیپو چندر داس کے قتل کے خلاف احتجاج

آل انڈیا ہندی بنگالی تنظیم، وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے اراکین نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور دیپو چندر داس کی وحشیانہ ہجومی تشدد کے خلاف درگا بائی دیشمکھ ساؤتھ کیمپس میٹرو اسٹیشن کے قریب احتجاج کیا۔

ہجوم نے مارا پیٹا اور پھر پھانسی دے کر سڑک پر زندہ جلا دیا

پچھلے ہفتے بنگلہ دیش کے بھلوکا میں گارمنٹس فیکٹری کے ایک کارکن دیپو چندر داس کو ہجوم نے مارا پیٹا اور پھر پھانسی دے کر سڑک پر زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اور اس کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کو جنم دیا۔ یونس کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

پرینکا گاندھی نے مرکز پر دیا زور، کہا، بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کا مرکز کو جلد نوٹس لینا چاہیے

شریف عثمان ہادی کی موت، بنگلہ دیش میں توہینِ مذہب کے الزام میں ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا

وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش کے سفیر کو طلب کیا، بھارتی مشن کی سکیورٹی کو یقینی بنانے پر دیا زور

مقتول بنگلہ دیشی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد نے کی شرکت

بنگلہ دیش: انقلاب منچ نے ہادی کے قتل پر عبوری حکومت کے خلاف احتجاج کی دھمکی دی

بنگلہ دیش میں حالات خراب، بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کا بہیمانہ قتل، سات گرفتار

TAGGED:

BANGLADESH HIGH COMMISSION SECURITY
VHP PROTEST SECURITY
HINDU ORGANIZATIONS
VHP PROTEST
BANGLADESH HIGH COMMISSION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.