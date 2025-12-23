دہلی میں وی ایچ پی کا احتجاج، بنگلہ دیشی ہندو نوجوان کے قتل پر ہنگامہ، پولیس نے کارکنوں کو حراست میں لے لیا
ہندو تنظیموں کے احتجاج کے باعث بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی۔
Published : December 23, 2025 at 12:59 PM IST
نئی دہلی: پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے خلاف وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) اور بجرنگ دل کے احتجاج سے قبل منگل کو یہاں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر سکیورٹی بڑھا دی گئی۔ علاقے کو تین تہوں کی رکاوٹوں، پولیس اور نیم فوجی دستوں میں اضافہ کے ساتھ محفوظ بنایا گیا ہے۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ ہم نے احتجاج کے پیش نظر سکیورٹی بڑھا دی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔
مظاہرین کی جانب سے سفارت خانے کے سامنے نعرے
وی ایچ پی اور بجرنگ دل سخت گیر بنیاد پرست تنظیموں کیم جانب سے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ مظالم اور ان کے مذہبی مقامات کی مبینہ توڑ پھوڑ کی مذمت کے لیے ہائی کمیشن کی عمارت پر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کئی مظاہرین کو سفارت خانے میں بینرز اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔
VIDEO | Delhi: VHP members hold protest, break barricades during protest outside Bangladesh High Commission over attacks on Hindus in the neighbouring country.
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/jdo2EPjsJe
دیپو چندر داس کے قتل کے خلاف احتجاج
آل انڈیا ہندی بنگالی تنظیم، وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے اراکین نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور دیپو چندر داس کی وحشیانہ ہجومی تشدد کے خلاف درگا بائی دیشمکھ ساؤتھ کیمپس میٹرو اسٹیشن کے قریب احتجاج کیا۔
ہجوم نے مارا پیٹا اور پھر پھانسی دے کر سڑک پر زندہ جلا دیا
پچھلے ہفتے بنگلہ دیش کے بھلوکا میں گارمنٹس فیکٹری کے ایک کارکن دیپو چندر داس کو ہجوم نے مارا پیٹا اور پھر پھانسی دے کر سڑک پر زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اور اس کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کو جنم دیا۔ یونس کے کردار پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔