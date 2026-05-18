نکسل مکت بھارت کی تاریخ میں سکیورٹی فورسز کی بہادری سنہرے حروف سے لکھی جائے گی: امیت شاہ
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چھتیس گڑھ کے دورے کے دوران بستر میں نکسل ازم کے خاتمے کو تاریخی کامیابی قرار دیا۔
Published : May 18, 2026 at 8:45 PM IST
بستر: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیر کے روز سیکورٹی ایجنسیز کی ستایئش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو نکسل ازم سے پاک بنانے میں سکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیاں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بستر، جو کبھی خوف اور تشدد کی علامت تھا، آج نکسل ازم سے آزاد ہو چکا ہے۔
ریاست چھتیس گڑھ کے دورے پر آئے امیت شاہ نے نیتانار میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بستر کے ہر کونے تک ترقی پہنچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماؤ نواز عناصر ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔
امیت شاہ نے کہا کہ نکسلائی اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ نکسل ازم کے خاتمے کے بعد علاقے میں تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بستر میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
नक्सलमुक्त भारत बनाने में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब नक्सलमुक्त भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब इन जवानों की शौर्यगाथा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी।— Amit Shah (@AmitShah) May 18, 2026
आज जगदलपुर में शहीदों की स्मृति में निर्मित ‘अमर वाटिका’ में उन्हें… pic.twitter.com/3lEXkbjFHW
انہوں نے مزید کہا کہ جب حکومت نے نکسل ازم کے خاتمے کا منصوبہ بنایا تو کئی لوگوں نے اسے ناممکن قرار دیا تھا، لیکن ماں دانتیشوری کی کرپا سے یہ ممکن ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ’سیوا ڈیرا‘ منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت سکیورٹی کیمپوں کو عوامی سہولت مراکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ گھر کے قریب مل سکے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ چھتیس گڑھ حکومت کی ’نیاد نیل نار‘ اسکیم نے ماؤ نوازوں کے خلاف مہم میں اہم کردار ادا کیا اور ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی سے متاثر ہو کر کئی سخت گیر نکسلائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔
امیت شاہ نے بستر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ مرکز اور ریاستی حکومت علاقے کی ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بستر کو بھی رائے پور کی طرز پر ترقی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔
انہوں نے نکسل ازم کے خلاف کارروائیوں میں جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی فورسز، خاص طور پر ڈی آر جی اور کوبرا فورس کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: