نکسل مکت بھارت کی تاریخ میں سکیورٹی فورسز کی بہادری سنہرے حروف سے لکھی جائے گی: امیت شاہ

مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چھتیس گڑھ کے دورے کے دوران بستر میں نکسل ازم کے خاتمے کو تاریخی کامیابی قرار دیا۔

بستر، چھتیس گڑھ میں امیت شاہ عوامی پروگرام کےد وران (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 18, 2026 at 8:45 PM IST

بستر: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پیر کے روز سیکورٹی ایجنسیز کی ستایئش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو نکسل ازم سے پاک بنانے میں سکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیاں تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بستر، جو کبھی خوف اور تشدد کی علامت تھا، آج نکسل ازم سے آزاد ہو چکا ہے۔

ریاست چھتیس گڑھ کے دورے پر آئے امیت شاہ نے نیتانار میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بستر کے ہر کونے تک ترقی پہنچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماؤ نواز عناصر ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔

امیت شاہ نے کہا کہ نکسلائی اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ نکسل ازم کے خاتمے کے بعد علاقے میں تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بستر میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب حکومت نے نکسل ازم کے خاتمے کا منصوبہ بنایا تو کئی لوگوں نے اسے ناممکن قرار دیا تھا، لیکن ماں دانتیشوری کی کرپا سے یہ ممکن ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ’سیوا ڈیرا‘ منصوبہ شروع کیا ہے، جس کے تحت سکیورٹی کیمپوں کو عوامی سہولت مراکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ گھر کے قریب مل سکے۔

وزیر داخلہ نے کہا کہ چھتیس گڑھ حکومت کی ’نیاد نیل نار‘ اسکیم نے ماؤ نوازوں کے خلاف مہم میں اہم کردار ادا کیا اور ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کی۔ انہوں نے کہا کہ ترقی سے متاثر ہو کر کئی سخت گیر نکسلائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔

مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ رائے پور میں 112 گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے (ای ٹی وی بھارت)

امیت شاہ نے بستر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ مرکز اور ریاستی حکومت علاقے کی ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بستر کو بھی رائے پور کی طرز پر ترقی دی جائے گی تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔

انہوں نے نکسل ازم کے خلاف کارروائیوں میں جان قربان کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی فورسز، خاص طور پر ڈی آر جی اور کوبرا فورس کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

