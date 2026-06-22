مسلمانوں کو حاشئے پر لے جانے کے لئے سیکولر جماعتیں مجرمانہ خاموشی' برقرار رکھتی ہیں، پرسنل لاء بورڈ
بورڈ نےبی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کےنام پر جاری قانون سازی کی کوششوں پر بھی سخت تشویش کااظہار کیا
Published : June 22, 2026 at 9:00 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں کو سماجی اور سیاسی پسماندگی اور مساجد اور مدارس کو مسمار کرنے کے خلاف ملک گیر مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ نے الزام لگایا کہ سیکولر سیاسی جماعتیں مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہی ہیں اور مسلمان ان کے لیے محض ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ بورڈ نے کانگریس سمیت تمام پارٹیوں کے رویہ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔
اتوار کو منعقدہ پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹو میٹنگ میں مسلم کمیونٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک جامع دستاویز تیار کرنے اور شائع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، تاکہ ملک کے باضمیر، انصاف پسند اور جمہوری سوچ رکھنے والے طبقوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے۔
جب راہول گاندھی کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس نے صحافیوں کو بتایا، "ہم کانگریس کے ہر رکن سمیت ہر سیاسی پارٹی سے ناراض ہیں۔ کوئی بھی پارٹی مسلمانوں سے متعلق مسائل کو اس انداز میں نہیں اٹھا رہی ہے جس طرح انہیں اٹھانا چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے حال ہی میں کانگریس کے اقلیتی محکمہ کی میٹنگ میں کہا تھا کہ جب مسلم کمیونٹی سے متعلق مسائل اٹھاتے ہیں تو انہیں اقلیتوں کے طور پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے طور پر مخاطب کیا جانا چاہئے۔
الیاس نے کہا کہ بورڈ نے واضح کیا کہ ملک کی دوسری بڑی کمیونٹی کے حقوق کی خلاف ورزی صرف ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا براہ راست اثر ملک کے جمہوری ڈھانچے، سماجی ہم آہنگی اور ترقی کے عمل پر پڑتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔
ان کے مطابق پرسنل لا بورڈ کی ایگزیکٹیو باڈی نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف قرار دیا اور واضح کیا کہ اگر مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں وندے ماترم تمام شہریوں یا طلباء کے لیے لازمی قرار دیا جاتا ہے، تو بورڈ اس کے خلاف پارلیمنٹ کے ذریعے عدالت سے رجوع کرے گا۔
بورڈ کے ایگزیکٹو نے بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کے نام پر جاری قانون سازی کی کوششوں پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کے یو سی سی قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی ایسے قوانین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
الیاس نے کہا کہ ایگزیکٹو نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی پسماندگی، آئینی دفعات کی خلاف ورزی، نفرت اور دشمنی پھیلانے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مساجد اور مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملے، جان و مال کی بے حرمتی کے خلاف ملک کے انصاف پسند، جمہوریت پسند اور امن پسند طبقوں کے ساتھ مل کر ملک گیر تحریک شروع کرے گا۔ مدارس اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔