نلسار یونیورسٹی کے کانووکیشن میں سی جے آئی سوریہ کانت کو مدعو کرنے کی مخالفت
NALSAR یونیورسٹی کے طلباء کے ایک سیکشن نے CJI سوریہ کانت کو کانووکیشن کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے پر اعتراض کیا ہے۔
By PTI
Published : August 10, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 10:31 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے شہر حیدر آباد میں واقع نلسار یونیورسٹی آف لاء کے طلباء کے ایک حصے نے یونیورسٹی کے کانووکیشن میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کی کسی بھی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے ادارے کے وائس چانسلر، رجسٹرار اور پروفیسروں کو خط لکھا ہے۔
23 جولائی کو بھیجے گئے ایک ای میل میں، یونیورسٹی میں 2026 بیچ کے کچھ طلباء نے کہا کہ ان کی تشویش سی جے آئی کی قیادت والی سپریم کورٹ کی بنچ کی طرف سے 20 جولائی کو جنتر منتر پر پرامن 'چلو سنسد' کے مظاہرے کے دوران مظاہرین کے خلاف مبینہ وحشیانہ پولیس کارروائی سے متعلق ایک عرضی کو فوری طور پر درج کرنے کی اجازت دینے سے انکار پر پیدا ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے کانووکیشن کے لئے سی جے آئی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کی تجویز کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لئے لکھ رہے ہیں۔
اس معاملے پر جب یونیورسٹی حکام سے وضاحت مانگی گئی تو ان کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔
طلباء نے سی جے آئی کے رپورٹ کردہ تبصروں کا حوالہ دیا کہ جب وکیل نے 20 جولائی کو احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے ویڈیو ثبوت دکھانے کی پیشکش کی تو بنچ کو ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔
ای میل میں لکھا گیا ہے، "قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے، ہماری تشویش ایک گریجویٹ بیچ کے طور پر ہمارے لیے زیادہ تنگ اور مخصوص ہے۔ کانووکیشن کا مطلب ایک ایسا لمحہ ہے جہاں یونیورسٹی کی اپنی اقدار، بشمول آئینی حقوق، انصاف تک رسائی، اور شکایات کے ساتھ معقول مشغولیت، اس کے انتخاب میں واضح طور پر جھلکتی ہے۔"
طلبہ نے اپنے ای میل میں چیف جسٹس آف انڈئا کی جانب سے دہلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی بربریت کے سنگین الزامات کو مسترد کیے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انھوں نے سی جے آئی کے اس عمل کو اپنے تعلیمی اقدار کے خلاف قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرف پرامن مارچ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) نے بلایا تھا اور مظاہرین نے نیٹ امتحان کے انعقاد اور نیشنل ٹیسٹ ایجنسی (این ٹی اے) میں اصلاحات سمیت مسائل اٹھائے۔
انہوں نے کہا، "ہم اس معاملے کو اب اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی رسمی فیصلہ لیا جائے، تاکہ ہمارے خیالات کو وقت رہتے سنجیدگی سے لیا جا سکے۔"
طلباء نے یونیورسٹی سے درخواست کی کہ وہ کانووکیشن کے لیے مہمان خصوصی کے انتخاب پر "سختی سے نظر ثانی" کرے، اور کوئی حتمی فیصلہ سنانے یا دعوت نامہ میں توسیع سے پہلے گریجویٹ بیچ سے مشورہ کرے۔
اتوار کو ایک طالب علم نے کہا کہ انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ان کے ای میل کا کوئی جواب نہیں ملا ہے۔
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