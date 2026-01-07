ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے نام حذف

ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے نام حذف
اتر پردیش میں، ایس آئی آر کے عمل سے 2.89 کروڑ ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کے بعد منگل کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع ہوئی۔
Published : January 7, 2026 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن کی جانب سے نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر ) کے تحت تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔
ایس آئی آر کا عمل ان 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 27 اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور اس وقت کل 50.90 کروڑ ووٹرز رجسٹرڈ تھے۔ تاہم، الگ سے شائع کردہ مسودہ ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کی تعداد کم ہو کر 44.40 کروڑ رہ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ جن لوگوں کے نام فہرست سے نکالے گئے ہیں انہیں 'اے ایس ڈی' کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔
پہلے دستیاب رجحانات کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ شہری علاقوں میں گنتی کے فارموں کا مجموعہ ایس آئی آر کے عمل میں شامل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دیہی علاقوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم رہا ہے۔
اتر پردیش میں، ایس آئی آر کے عمل سے 2.89 کروڑ ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کے بعد منگل کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع ہوئی۔ اس کے مطابق ریاست میں اب 12.55 کروڑ ووٹر ہیں۔
کمیشن نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پہلے درج کردہ 15.44 کروڑ ووٹرز میں سے 2.89 کروڑ (تقریباً 18.70 فیصد) ووٹرز کے نام موت، مستقل ہجرت یا متعدد رجسٹریشن کی وجہ سے مسودہ فہرست میں شامل نہیں کیے جا سکے۔
ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ 4 نومبر کو انڈمان اور نکوبار جزائر، لکشدیپ، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، پڈوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں شروع ہوا۔آسام میں ووٹر لسٹوں کی علیحدہ 'خصوصی نظرثانی' جاری ہے۔
ریاستوں میں 2003 میں کرائے گئے ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر ) کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ معیار بہار میں بھی اپنایا گیا۔ زیادہ تر ریاستوں میں پچھلا ایس آئی آر عمل 2002 اور 2004 کے درمیان کیا گیا تھا۔
ایس آئی آر کا بنیادی مقصد غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو ان کی جائے پیدائش کی تصدیق کرکے ووٹر لسٹ سے نکالنا ہے۔ بنگلہ دیش اور میانمار سمیت مختلف ممالک سے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی روشنی میں یہ قدم اہمیت کا حامل ہے۔