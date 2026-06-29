جنتر منتر پر سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال آج دوسرے دن بھی جاری، عوام سے ایک دن کے علامتی 'انشن' کی اپیل
سونم وانگچک نے عوام سے اپیل کی کہ "تعلیم اور ماحول کو بچانے کے لیے ایک دن کا بھوک ہڑتال کریں۔"
Published : June 29, 2026 at 12:57 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی قیادت میں دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر آج احتجاج کا 10واں دن ہے۔ مظاہرین تعلیمی اصلاحات، پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہیں اس احتجاج کی حمایت میں لداخ کے مشہور سماجی اور ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ان کی بھوک ہڑتال کا دوسرا دن ہے۔
نمک اور پانی کے سہارے 'انشن' (بھوک ہڑتال) کر رہے سونم وانگچک نے ملک بھر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس تحریک میں شامل ہوں اور تعلیمی اصلاحات، احتساب اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحد ہوں۔ سونم وانگچک نے کہا کہ یہ انشن تعلیم اور ماحولیات کے ساتھ ساتھ لداخ کی حمایت میں بھی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ بھوک ہڑتال کا یہ دوسرا دن ہے اور ان کا انشن (بھوک ہڑتال) صرف نمک اور پانی کے سہارے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنتر منتر پر لوگوں کی بڑی تعداد مسلسل اس تحریک کی حمایت کے لیے پہنچ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ایک دن کی علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، جب کہ دیگر اپنی حمایت کے اظہار کے لیے تین سے پانچ دن تک بھوک ہڑتال میں شامل ہو رہے ہیں۔
ملک بھر کے لوگوں سے تحریک میں شامل ہونے کی اپیل
سونم وانگچک نے کہا کہ اگر لوگ دہلی آسکتے ہیں تو وہ جنتر منتر پر آئیں اور کم از کم ایک دن کی بھوک ہڑتال کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس حمایت سے تحریک مزید مضبوط ہوگی۔ جو لوگ کسی وجہ سے دہلی نہیں آسکتے ہیں وہ اپنی ریاست، شہر یا گاؤں میں ایک دن کی علامتی بھوک ہڑتال کر کے تعلیم اور ماحولیات جیسے اہم مسائل پر آواز اٹھا سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف دہلی کی تحریک نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے مستقبل سے جڑی مہم ہے۔ اس میں ہر شہری کی شرکت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں تبدیلی تب آئے گی جب لوگ خود آگے آئیں اور ذمہ داری لیں اور عوامی مفاد کے مسائل پر متحد ہو کر آواز بلند کریں۔
भूख हलड़ताल का दूसरा दिन!— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 29, 2026
जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक जारी रहेगा।
At Jantar Mantar Delhi 📍 pic.twitter.com/qku95BkVt5
تعلیمی اصلاحات اور احتساب پر زور
سونم وانگچک نے تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کا مستقبل مضبوط تعلیمی نظام پر منحصر ہے۔ تعلیمی نظام شفاف، جوابدہ اور معیار پر مبنی ہو تو ہی ملک کی ترقی ممکن ہو گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نہ صرف حکومت بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو تعلیم سے متعلق مسائل پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کسی بھی جمہوری نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک نظام میں احتساب کو یقینی نہیں بنایا جاتا، تعلیم اور دیگر بنیادی شعبوں میں اصلاحات نامکمل رہیں گی۔
ماحولیاتی تحفظ کو ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ قرار دیا
سونم وانگچک نے بھی ماحولیاتی تحفظ کو اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاف ہوا، صاف پانی اور محفوظ قدرتی وسائل ہر شہری کا حق ہے۔ اگر ماحولیات کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والی نسلوں کو سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے لوگوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ماحولیات کے تحفظ میں عوامی شراکت میں اضافہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔
Dharmendra Pradhan must resign pic.twitter.com/DZS2Jf5XwE— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 28, 2026
حامیوں کا احتجاجی مقام پر جمع ہونا جاری
جنتر منتر پر احتجاجی مقام پر طلبہ، نوجوان، اساتذہ، سماجی کارکن اور مختلف تنظیموں کے نمائندے مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ احتجاج کے دوران تعلیمی اصلاحات، پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی، احتساب اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ مظاہرین حکومت سے ان مطالبات کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
سونم وانگچک نے کہا کہ اگر پورا ہندوستان تعلیم، ماحولیات اور جوابدہی جیسے بنیادی مسائل پر متحد ہو جائے تو یقیناً ملک میں مثبت تبدیلی ممکن ہو گی۔ انہوں نے لوگوں سے اس عوامی تحریک میں شامل ہونے اور اپنے اپنے علاقوں میں بیداری پھیلانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "آئیے ملک کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔"
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