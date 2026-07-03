جب تک بچے اسکول بس سے گھر نہیں پہنچ جاتے، تب تک اسکول ذمہ دار: کرناٹک ہائی کورٹ
پچھلے سال، ایک طالب علم کی آنکھ اس وقت ضائع ہو گئی تھی جب دھماکہ خیز مواد اسکول بس میں پھٹ گیا تھا۔
Published : July 3, 2026 at 10:58 AM IST
بنگلورو: کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسکول انتظامیہ بچے کی حفاظت کے لیے اس وقت سے ذمہ دار ہے جب سے کہ بچہ اسکول کے کیمپس میں داخل ہوتا ہے اور جب تک کہ وہ اپنے والدین تک محفوظ طریقے سے نہیں پہنچ جاتا۔ عدالت نے منڈیا ضلع کے مدور میں ایک پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کے خلاف ایک اسکول بس حادثے میں ایک طالب علم کی آنکھ کے ناکارہ ہو جانے کے بعد مقدمہ خارج کرنے سے انکار کردیا۔
جسٹس ایم ناگاپرسنا کی سربراہی والی بنچ نے منڈیا ضلع کے مددور میں ایک پرائیویٹ اسکول کے انتظامی بورڈ کی طرف سے دائر فوجداری درخواست کی سماعت کی، جس میں چوتھی جماعت کے ایک طالب علم کے خلاف درج مقدمہ کو منسوخ کرنے کی مانگ کی گئی تھی جس نے اسکول بس حادثے میں اپنی آنکھ کھو دی تھی۔
ہائی کورٹ نے کیا کہا؟
ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسکول بسوں میں بچوں کی حفاظت محض شائستگی یا سہولت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی ذمہ داری ہے جس پر کرناٹک تعلیمی اداروں کے قواعد 2018 کے تحت عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک بار جب کوئی بچہ اسکول بس میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسکول بورڈ کو اس وقت تک ذمہ داری سے بری نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ وہ آخری اسٹاپ پر نہ پہنچ جائے۔
تو کیا واقعہ کے وقت بس میں کوئی اٹینڈنٹ موجود تھا؟
ہائی کورٹ نے پوچھا، تو کیا واقعہ کے وقت بس میں کوئی اٹینڈنٹ موجود تھا؟ یا CCTV محض ایک "آرائشی خصوصیت" تھا یا یہ کام کر رہا تھا؟ بچوں نے ممنوعہ یا خطرناک اشیاء کو بس میں لانے کا انتظام کیسے کیا؟ ان تمام سوالات کا جواب تحقیقات کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے۔ مزید برآں، بڑی عمر کا ایک چھوٹا بچہ پوری زندگی بصارت کی خرابی کی لعنت کے ساتھ جی رہا ہے۔ بنچ نے کہا کہ ایسی سنگین صورتحال میں تحقیقات کو ابتدائی مرحلے میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بنچ نے درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی بورڈ آف مینجمنٹ کی غفلت کا تعین کیا جائے۔
معاملہ کیا ہے؟
واضح رہے کہ یکم اگست 2025 کو، کلاس 4 کا ایک طالب علم اس وقت اپنی آنکھ سے محروم ہو گیا تھا جب رنگین کاغذ اور پٹاخے نما دھماکہ خیز مواد دوسرے طالب علموں کی طرف سے اسکول بس میں پھٹ گیا۔ علاج کے بعد ڈاکٹروں نے 40 فیصد معذوری کی تصدیق کی۔ لڑکے کے والدین نے اسکول کی جانب سے لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی۔
دوسرے بچے کی جانب سے کیا گیا حادثاتی فعل!
شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسکول مینجمنٹ بورڈ نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار اسکول کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اسکول کے اوقات کے بعد بس میں دوسرے بچے کی جانب سے کیا گیا حادثاتی فعل ہے۔ اس کے لیے اسکول انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزید برآں، اسکول بس میں سی سی ٹی وی کیمرے اور ایک اٹینڈنٹ تعینات ہے۔ اس لیے ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔
سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کررہے تھے!
حکومتی وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کے وقت بس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کررہے تھے اور کوئی اٹینڈنٹ موجود نہیں تھا۔ اس لیے درخواست خارج نہ کی جائے۔