سپریم کورٹ کا مرکز سے سخت سوال: سونم وانگچک کی تقاریر کے درست ٹرانسکرپٹ پیش کیے جائیں
جسٹس اروند کمار اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل بنچ نے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کو اصل ٹرانسکرپٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔
Published : February 17, 2026 at 7:23 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی حراست کے معاملے میں مرکزی حکومت سے ویڈیوز کے مستند اور درست ٹرانسکرپٹس پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت (AI) کے دور میں ترجمہ کم از کم 98 فیصد درست ہونا چاہیے۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس پی بی ورا لے پر مشتمل بنچ نے سماعت کے دوران ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج سے کہا کہ عدالت کو وہی اصل ٹرانسکرپٹ درکار ہے جس پر حراستی حکم کی بنیاد رکھی گئی۔ بنچ نے واضح کیا کہ حکومت جس مواد پر انحصار کر رہی ہے اور جس کا حوالہ دفاعی وکیل دے رہے ہیں، دونوں میں واضح فرق ہے، لہٰذا درست متن پیش کیا جانا ضروری ہے۔
سینئر وکیل کپل سبل نے مؤقف اختیار کیا کہ وانگچک سے منسوب بعض جملے انہوں نے کہے ہی نہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تین منٹ کی تقریر کا ترجمہ سات سے آٹھ منٹ تک پھیلا ہوا ہے، جو خود اس کی صحت پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ سبل نے کہا کہ حراستی اتھارٹی نے نہ صرف غیر متعلقہ مواد بلکہ ایسے مواد پر بھی انحصار کیا جو سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔
بنچ نے کہاکہ “ہمیں اصل تقریر کا مستند ٹرانسکرپٹ چاہیے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں فرق ہے۔ فیصلہ ہم کریں گے، لیکن ترجمہ درست ہونا چاہیے۔” عدالت نے جودھپور جیل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی کہ 29 ستمبر 2025 کو وانگچک کو فراہم کی گئی پین ڈرائیو کو ان کی موجودگی میں سیل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ راجستھان کے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل کو اس حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
سبل نے مزید کہا کہ وانگچک کو 29 ستمبر کو حراست کی وجوہات فراہم کی گئیں، تاہم جن چار ویڈیوز پر انحصار کیا گیا، وہ پین ڈرائیو میں شامل نہیں تھیں۔ اس حوالے سے وانگچک نے متعلقہ حکام کو متعدد نمائندگی بھی کی۔ یہ سماعت وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو کی جانب سے دائر درخواست پر ہو رہی ہے، جس میں نیشنل سیکوریٹی ایکٹ کے تحت وانگچک کی حراست کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ حراست کے دوران وانگچک کا 24 مرتبہ طبی معائنہ کیا گیا اور وہ “مکمل طور پر صحت مند” ہیں۔ مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔