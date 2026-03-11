سونم وانگچک کی تقاریر کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد حراست کے خلاف درخواست پر کیا جائے گا فیصلہ: سپریم کورٹ
جسٹس اروند کمار اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل بنچ نے رجسٹرار کو ویڈیوز دیکھیں کے انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔
Published : March 11, 2026 at 1:33 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے منگل کے روز کہا کہ وہ اس ہفتے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی تقاریر کی ویڈیوز کا جائزہ لے گی اور ان کی حراست کے خلاف دائر درخواست پر 17 مارچ کو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ درخواست وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی جے انگمو نے دائر کی ہے، جس میں ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل بنچ نے کہا کہ جج حضرات جمعرات کو ویڈیوز دیکھیں گے اور رجسٹرار کو اس کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدالت میں مرکز اور لداخ انتظامیہ کی جانب سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے بتایا کہ سالیسٹر جنرل تشار مہتا کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ بار بار سماعت ملتوی ہونے سے ملک میں غلط پیغام جا رہا ہے۔ اس پر عدالت نے واضح کیا کہ آئندہ منگل کو حتمی سماعت کے بعد فیصلہ ضرور محفوظ کیا جائے گا اور نئے نکات پر مزید بحث کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے قبل عدالت نے مرکز سے وانگچک کی تقاریر کے ترجمے میں تضادات پر وضاحت طلب کی تھی۔ سبل نے اپنے دلائل میں کہا کہ حراستی حکم نامے میں جو اشتعال انگیز بیانات وانگچک سے منسوب کیے گئے ہیں، وہ حکومت کی پیش کردہ ترجمہ شدہ تقاریر میں موجود ہی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حراستی حکم نامہ ایسے مواد پر مبنی ہے جو درحقیقت موجود نہیں اور وانگچک نے کبھی حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی۔
مرکزی حکومت اور لداخ انتظامیہ نے عدالت کو بتایا کہ وانگچک کو نیشنل سیکوریٹی ایکٹ کے تحت اس لیے حراست میں لیا گیا کیونکہ انہوں نے سرحدی حساس علاقے میں لوگوں کو احتجاج کے لیے اکسانے کی کوشش کی۔ حکومت کے مطابق 24 ستمبر کو لیہ میں ہونے والے پُرتشدد مظاہروں میں چار افراد ہلاک اور 161 زخمی ہوئے تھے اور اس تشدد کے لیے وانگچک کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
وانگچک اس وقت جودھپور سنٹرل جیل میں قید ہیں۔ انہوں نے 29 جنوری کو ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی عرب اسپرنگ جیسی تحریک کے ذریعے حکومت گرانے کی بات نہیں کی بلکہ انہیں جمہوری طور پر تنقید اور احتجاج کا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وانگچک کو تین دہائیوں سے تعلیم، ماحولیات اور سماجی خدمات کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر سراہا جاتا رہا ہے، اس لیے انہیں اچانک اس طرح نشانہ بنانا غیر منطقی اور ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔