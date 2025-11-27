دہلی۔این سی آر میں بدترین فضائی آلودگی: معاملہ پر غور کےلئے 3 دسمبر کو سپریم کورٹ میں سماعت
دہلی میں فضائی آلودگی کے معاملہ پر سپریم کورٹ میں 3 دسمبر کو سماعت ہوگی، چیف جسٹس نے حل تلاش کرنے پر دیا زور۔
Published : November 27, 2025 at 1:32 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے آج قومی دارالحکومت دہلی میں ہوا کے بگڑتے معیار سے متعلق ایک عرضی کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کی مستقل بنیادوں پر نگرانی کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی این سی آر کی خطرناک فضائی آلودگی کے مسئلے پر 3 دسمبر کو سماعت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے سینئر ایڈوکیٹ اپراجیتا سنگھ، جو بنچ کی معاونہیں، کی عرضیوں کا نوٹس لیا، جس میں کہا گیا کہ دہلی-این سی آر میں ایک تشویشناک صورتحال ہے اور یہ ایک صحت کی ہنگامی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ صورتحال ’’خطرناک‘‘ ہو چکی ہے اور اس پر مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔
بنچ نے کہا کہ "ہم سب مسئلے سے واقف ہیں، سوال یہ ہے کہ عملی حل کیا ہے؟ جادوئی چھڑی عدالت کے پاس نہیں، حل تو ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔" 19 نومبر کو، عدالت نے کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ (سی اے کیو ایم) سے کہا تھا کہ وہ دہلی-این سی آر کے اسکولوں کو شدید فضائی آلودگی کی وجہ سے نومبر-دسمبر میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کو ملتوی کرنے کی ہدایت پر غور کرے۔
واضح رہے کہ 26 نومبر کو دارالحکومت دہلی میں شدید فضائی آلودگی کے باعث سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’وہ صبح کی سیر کے بعد خود کو بھی ناساز محسوس کر رہے ہیں‘۔