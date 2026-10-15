ایس آئی آر معاملے میں راہل گاندھی اور دیگر کی درخواستوں پر آج سپریم کورٹ میں سماعت
ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے کیلئے ملک بھر متعدد احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔
By PTI
Published : October 15, 2026 at 7:59 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ جمعرات کو کانگریس رہنما راہل گاندھی اور کئی دیگر اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست پر سماعت کرے گا، جس میں انتخابی ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) میں بڑے پیمانے پر ووٹروں کے مبینہ اخراج اور بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔
عدالت عظمیٰ کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی 15 اکتوبر کی کاز لسٹ کے مطابق، یہ درخواست چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باغچی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آئے گی۔
اس سے قبل پیر کے روز راہل گاندھی اور کئی دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے درخواست دائر کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کی طرف مارچ کیا تھا۔
اس درخواست میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی جائے، جس میں تکنیکی ماہرین اور دیگر نامور شہریوں کی مدد شامل ہو، تاکہ ایک مقررہ وقت کے اندر خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے دوران ناموں کے اخراج اور ترامیم کا آزادانہ آڈٹ کیا جا سکے۔
راہل گاندھی اور دیگر کی طرف سے دائر کردہ اس درخواست کے علاوہ، یہ بنچ ان الگ الگ درخواستوں پر بھی سماعت کرے گی جو 10 اکتوبر کو دہلی میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ہونے والے احتجاج سے قبل مظاہروں، میٹرو اسٹیشنوں کی بندش اور ٹرین خدمات میں خلل سے متعلق ہیں۔
ایس آئی آر میں مبینہ بے ضابطگیوں پر چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے شہر میں اب تک کئی احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔
درخواست میں یہ ہدایت دینے کی استدعا کی گئی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ قانون کے مطابق نوٹس اور سماعت کا معقول موقع دیے بغیر کسی بھی ووٹر کا نام انتخابی فہرستوں سے خارج نہ کیا جائے، اور یہ بھی یقینی بنایا جائے کہ پنجاب اور انتخابی عمل سے گزرنے والی دیگر ریاستوں میں اہل افراد کو قانون کے تحت مقررہ آخری تاریخ تک انتخابی فہرستوں میں اپنا نام شامل کرانے کی اجازت دی جائے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ "اہل ووٹرز کے حقوق کے تحفظ اور انتخابی عمل کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے مفاد میں، موجودہ درخواست میں اٹھائے گئے مسائل پر غور اور فیصلے تک، ریاستوں بھر میں انتخابی فہرستوں کی جاری ایس آئی آر کو معطل کرنے کی عبوری ہدایت جاری کی جائے۔"
اس پٹیشن میں الیکشن کمیشن آف انڈیا، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کو فریق بنایا گیا ہے۔
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درخواست میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی سے متعلق ہر "متنازع فیصلے" کے حوالے سے الیکشن کمشنرز کی جانب سے ریکارڈ کی گئی مکمل فائلیں، ایجنڈے، منٹس، نوٹنگز اور اعتراضات عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی متعلقہ ECINET اور ERONET کے ایکسیس لاگز اور ملک بھر میں اس خصوصی نظرثانی کی مشق شروع کرنے کے لیے 24 جون 2025 کو کیے گئے فیصلے کا مکمل ریکارڈ اور فائلیں بھی پیش کی جائیں۔
اس میں یہ جانچنے کے لیے بھی ہدایت جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے کہ آیا خصوصی گہری نظرثانی سے متعلق متنازع فیصلے آئین کے آرٹیکل 324، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، ملازمت کی شرائط اور مدتِ ملازمت) ایکٹ 2023 کے سیکشن 18، اور سپریم کورٹ کے وضع کردہ قانون کے مطابق لیے گئے ہیں یا نہیں۔
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آئین کا آرٹیکل 324 انتخابی فہرستوں کی تیاری اور انتخابات کے انعقاد کی نگرانی، ہدایت اور کنٹرول کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر ان فیصلوں میں سے کوئی بھی فیصلہ قانونی اختیار کے بغیر لیا گیا ہے، تو اسے کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔
درخواست میں یہ ہدایت بھی مانگی گئی ہے کہ ایس آئی آر کے دوران خارج کیے گئے تمام ووٹرز کے نام بوتھ کے لحاظ سے شائع کیے جائیں، ہر نام خارج کرنے کی وجہ بتائی جائے، اور صنف و عمر کے لحاظ سے ان اخراج کا الگ الگ ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان ووٹرز کے نام انتخابی فہرست میں دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک مؤثر اور فعال نظام فراہم کیا جائے جو اس میں شامل ہونے کے اہل پائے جائیں۔
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