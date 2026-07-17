بنگال ایس آئی آر: حذف شدہ لوگوں کو فلاحی اسکیموں سے محروم کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا
سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ، قانون واضح ہے۔ انتخابی فہرست پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کنٹرول ہے نہ کہ شہریت پر۔۔
Published : July 17, 2026 at 2:53 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) اور مغربی بنگال حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کرتے ہوئے پر یہ ہدایت مانگی گئی ہے کہ مغربی بنگال میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مشق کے تحت جن افراد کے نام خصوصی ٹربیونلز کے ذریعہ ان کی اپیلوں کو مسترد کرنے کے بعد انتخابی فہرستوں سے حذف کردیئے گئے ہیں ان کو سرکاری اسکیموں کے تحت فلاحی فوائد سے محروم نہ کیا جائے۔
پرسینجیت بوس کی طرف سے دائر درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ووٹر لسٹ سے حذف ہونے کے نتیجے میں خود بخود اسکیموں جیسے پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم (پی ڈی ایس)، اناپورنا اسکیم اور مالیاتی اور سماجی فوائد فراہم کرنے والے دیگر فلاحی پروگراموں سے نام خارج ہو رہے ہیں۔
واضح رہے، مغربی بنگال میں ایس آئی آر سے خارج ہونے والے افراد 26 لاکھ افراد کی ریاست کی اناپورنا یوجنا کے لیے دی گئی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ جس کا اعلان خود وزیراعلیٰ سویندو ادھیکاری نے کیا ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کی سربراہی میں اور جسٹس جویمالیا باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے اس عرضی پر نوٹس جاری کیا اور اشارہ دیا کہ وہ 25 جولائی سے پہلے اس معاملے کو لسٹ کریں گے۔
سماعت کے دوران، سینئر ایڈوکیٹ گوپال سنکرارائنن، درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ تقریباً 34 لاکھ اپیلیں ابھی بھی خصوصی ٹربیونلز کے سامنے زیر التوا ہیں، جب کہ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ اب تک صرف 38000 اپیلوں پر فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اپیلوں سے نمٹنے کے لیے صرف 19 ٹربیونلز ہیں اور دو جج پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔
انتخابی فہرستوں سے حذف ہونے کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے، سنکرارائنن نے استدلال کیا کہ متاثرہ افراد کو عوامی بہبود کی اسکیموں اور حقوق سے باہر رکھا جا رہا ہے۔
انہوں نے عدالت عظمیٰ سے پوچھا ، کیا لوگوں کو ٹریبونل کے فیصلے سے پہلے ہی فوائد سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔
جسٹس باغچی نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے بہار ایس آئی آر مشق سے متعلق اپنے فیصلے میں اس مسئلے کو پہلے ہی حل کیا ہے۔
جسٹس باغچی نے کہا، ہم اس سے باخبر ہیں۔ ہمارے بہار ایس آئی آر فیصلے میں، ہم نے واضح کیا ہے کہ الیکشن کمیشن، ووٹنگ کے حقوق کے بارے میں کوئی فیصلہ لیتا ہے لیکن شہریت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کا متعلقہ فرض ہے کہ وہ اس معاملے کو شہریت کے قانون کے تحت فیصلے کے لیے وزارت کو بھیجے۔"
سنکرارائنن نے تاہم دلیل دی کہ قانونی پوزیشن کے باوجود متاثرہ افراد کو فوری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ (عدالت) اور نہ ہی ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تمام فلاحی اسکیمیں ان سے چھین لی جائیں گی۔
عدالت نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کردار کو کنٹرول کرنے والی قانونی پوزیشن پہلے ہی طے ہوچکی ہے۔
عدالت نے کہا، "قانون واضح ہے۔ انتخابی فہرست پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کنٹرول اور نگرانی ہے۔"
درخواست گزار نے خصوصی ٹربیونلز کے کام میں زیادہ شفافیت کا بھی مطالبہ کیا۔
سنکرارائنن نے عدالت پر زور دیا کہ وہ یہ ہدایت جاری کرے۔ انھوں نے کہا، "شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ٹربیونلز کے پاس ویب سائٹس ہونی چاہئیں، اپنے ایس او پیز مرتب کریں اور اپنے احکامات جاری کریں۔"
شہریت ثابت کرنے کے لیے متعدد دستاویزات پر اصرار پر سوال اٹھاتے ہوئے، سینئر وکیل نے مزید دلیل دی۔
سینئر وکیل نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ دیگر دستاویزات کی کیا ضرورت ہے؟
درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ آرٹیکل 142 کے تحت اپنے دائرہ اختیار کا استعمال کرے (عدالتوں کا "مکمل انصاف" کرنے کا اختیار) متاثرہ افراد کو فلاحی فوائد سے محروم ہونے سے بچائے کیونکہ اب تک ان کے شہریت سے متعلق مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔
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