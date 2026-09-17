دہلی میں ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ 21 ستمبر کو کرے گی سماعت
بھوشن نے عدالت سے کہاکہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے جنہیں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
Published : September 17, 2026 at 2:08 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے دہلی میں خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے دوران انتخابی فہرست سے ووٹروں کے نام حذف کیے جانے کے خلاف دائر درخواست پر 21 ستمبر کو سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے پیش ہوا۔ بنچ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت پیر، 21 ستمبر کو کی جائے گی، کیونکہ خصوصی جامع نظرثانی سے متعلق دیگر درخواستیں بھی آئندہ ہفتے سماعت کے لیے فہرست میں شامل ہیں۔
درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ دہلی میں انتخابی فہرست سے جن 47 لاکھ افراد کے نام حذف کیے گئے ہیں، ان میں سے 33 لاکھ افراد کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ بھوشن نے عدالت میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے جنہیں نوٹس جاری کیے گئے ہیں، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کن بنیادوں پر ان کے نام انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ کن افراد کو نوٹس بھیجے گئے، ان کے ریکارڈ میں کیا منطقی تضادات پائے گئے اور کن افراد کو انتخابی فہرست کے سابقہ ریکارڈ سے ’اَن میپڈ‘ قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 31 اگست کو دہلی کی مسودہ انتخابی فہرست جاری کی تھی۔ اس کے مطابق تقریباً 1.45 کروڑ رجسٹرڈ ووٹروں کی فہرست میں سے 47 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کیے گئے۔
اس طرح خصوصی جامع نظرثانی کے تحت جاری کی گئی مسودہ انتخابی فہرست میں دہلی کے تقریباً ہر تین میں سے ایک ووٹر کا نام شامل نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خصوصی جامع نظرثانی کے دوران 43.32 لاکھ سے زائد ووٹر ایسے پائے گئے جو یا تو اپنا پتہ تبدیل کرچکے تھے یا متعلقہ مقام پر موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 2.82 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا، جبکہ 1.41 لاکھ سے زائد افراد ایک سے زیادہ مقامات پر ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ پائے گئے۔
الیکشن کمیشن کے دستیاب ایس آئی آر شیڈول کے مطابق دہلی ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہے جہاں ایس آئی آر کے تحت مسودہ انتخابی فہرست، دعووں اور اعتراضات اور حتمی انتخابی فہرست کی اشاعت کے لیے باقاعدہ مراحل مقرر کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئندہ سماعت کے دوران درخواست گزار کی جانب سے انتخابی فہرست سے حذف کیے گئے ناموں، نوٹس جاری کرنے کے طریقہ کار اور ووٹرز کو ان کے نام حذف کیے جانے کی وجوہات سے آگاہ کرنے سے متعلق سوالات اٹھائے جانے کا امکان ہے۔
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عدالت اس معاملے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے، اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں، جبکہ ایس آئی آر سے متعلق دیگر درخواستیں بھی آئندہ ہفتے سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہیں۔