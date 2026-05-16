بھوج شالہ۔کمال مولیٰ مسجد معاملہ: سپریم کورٹ ہی طے کرے گا عبادت کی اجازت ہوگی یا نہیں، دگ وجئے سنگھ کا ردعمل
دگ وجئے سنگھ نے کہاکہ گیانواپی مسجد، شاہی جامع مسجد سنبھل اور کرشن جنم بھومی۔شاہی عیدگاہ جیسے معاملات پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیرسماعت ہیں۔
Published : May 16, 2026 at 2:21 PM IST
اندور : دگ وجئے سنگھ نے بھوج شالہ۔کمال مولیٰ مسجد معاملہ پر مدھیہ پردیش ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد کہا ہے کہ اب یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ کو طے کرنا ہوگا کہ دھار کے متنازع کمپلیکس میں پوجا اور نماز کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ واضح رہے کہ مدھیہ پردیش ہائیکورٹ کی اندور بینچ نے اپنے فیصلے میں بھوج شالہ کمپلیکس کو دیوی سرسوتی کا مندر قرار دیتے ہوئے 7 اپریل 2003 کے آثارِ قدیمہ سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کے اُس حکم کو بھی منسوخ کر دیا، جس کے تحت مسلمانوں کو ہر جمعہ یہاں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
فیصلہ سامنے آنے کے بعد مسلم فریق نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، جبکہ ہندو فریق کی جانب سے سپریم کورٹ میں کیویٹ بھی داخل کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی اپیل پر ان کی بات سنے بغیر کوئی حکم جاری نہ کیا جائے۔ اندور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دگ وجئے سنگھ نے کہا کہ بھوج شالہ ایک اے ایس آئی محفوظ یادگار ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ متنازع مذہبی مقامات سے متعلق قوانین اور ضابطوں کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ گیان واپی مسجد، شاہی جامع مسجد سنبھل اور کرشن جنم بھومی۔شاہی عیدگاہ جیسے معاملات پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ کانگریس لیڈر نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ اس بات کے حامی رہے ہیں کہ لندن کے برٹش میوزیم میں موجود دیوی سرسوتی کا مجسمہ ہندوستان واپس لایا جائے، تاہم انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ واپسی کے بعد اسے کہاں نصب کیا جائے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے 242 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بعض درخواست گزاروں کی ان نمائندگیوں پر غور کرے جن میں سرسوتی دیوی کے مجسمہ کو لندن سے واپس لا کر اسی کمپلیکس میں دوبارہ نصب کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دگ وجئے سنگھ نے دعویٰ کیا کہ سابق صدر شنکر دیال شرما نے بھی اس مجسمہ کی واپسی کے لیے کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے اے ایس آئی کی سائنسی سروے رپورٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں اس مجسمہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔
انہوں نے موجودہ حالات میں ہندو۔مسلم تنازعات کو ہوا دینے کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت معاشی اور سماجی بحران سے گزر رہا ہے۔ اسی دوران انہوں نے نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کو “بہت بڑا اسکام” قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفیٰ اور این ٹی اے چیئرمین کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔