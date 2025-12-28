سپریم کورٹ نے اراولی ہلز معاملے کا ازخود نوٹس لیا، پیر کو سماعت
چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ پیر کو معاملے کی سماعت کرے گی۔
Published : December 28, 2025 at 9:01 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ پیر کو اراولی پہاڑیوں اور رینج سے متعلق ایک کیس کی سماعت کرے گا۔ مرکزی حکومت نے حال ہی میں اس معاملے میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی اور جسٹس جے کے مہیشوری اور اے جی مسیح پر مشتمل بنچ 'ان ری: ڈیفینیشن آف اراولی ہلز اینڈ رینجز اینڈ انسلری ایشوز' ٹائٹل معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سنوائی کرے گی۔
واضح رہے کہ اراولی سلسلہ چار ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ زمین کی قدیم ترین ارضیاتی تشکیلات میں سے ایک ہے۔ یہ بھارت کے سب سے پرانے فولڈ پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگلی حیات، نباتات اور حیوانات سے مالا مال ہے اور پورے شمالی بھارت کی آب و ہوا اور حیاتیاتی تنوع پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔
سپریم کورٹ نے اراولی رینج کی ازسرنو وضاحت کرنے کے لیے مرکز کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ اس سے ملک بھر میں ایک نیا سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام سے دہلی سے گجرات تک 650 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے میں بلا روک ٹوک کان کنی سے بڑا ماحولیاتی نقصان ہوگا۔
شمالی بھارت کی مختلف ریاستوں پر مشتمل اراولی رینج کی نئی تعریف کے منفی اثرات کے بارے میں بحث جاری ہے۔ ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ اس نئے نظام کو لاگو کرنے سے اراولی رینج کا تحفظ کمزور ہو سکتا ہے، جس کے دور رس نتائج نہ صرف دہلی، ہریانہ، راجستھان اور گجرات بلکہ پورے ہمالیائی خطے میں محسوس کیے جا سکیں گے۔
نومبر میں سپریم کورٹ نے 13 اکتوبر کو اراولی رینج کی ازسرنو وضاحت کے لیے ایک تجویز کو منظوری دی۔ اس تعریف کے تحت ارد گرد کی زمین سے صرف 100 میٹر یا اس سے اوپر کی زمینی شکلوں کو اراولی کی پہاڑیاں مانا جائے گا۔
مزید برآں اگر دو یا زیادہ پہاڑیاں ایک دوسرے سے 500 میٹر کے اندر ہیں، تو انہیں بھی اراولی سلسلے کا حصہ سمجھا جائے گا۔ یہ تعریف مرکزی حکومت کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر طے کی گئی تھی۔
تاہم ماہرین ماحولیات کو تشویش ہے کہ یہ نئی تعریف 100 میٹر سے کم اونچائی والی زیادہ تر پہاڑیوں کو محفوظ زون سے خارج کر دے گی۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس سے ان علاقوں میں کان کنی، تعمیرات اور دیگر تجارتی سرگرمیوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اسی تشویش کے پیش نظر ملک بھر میں ماہرین ماحولیات نے 'اراولی بچاؤ' مہم شروع کر دی ہے۔
اس تنازع کے درمیان ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی مرکزی وزارت نے اس ہفتے کے شروع میں کہا کہ اس نے ریاستوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اراولی میں کان کنی کی کسی بھی نئی لیز پر مکمل طور پر پابندی عائد کریں۔
مزید پڑھیں:
مرکز نے اراولی میں کان کنی کے نئے لیز پر پابندی لگادی، کانگریس نے اسے ڈیمیج کنٹرول اور ہیڈ لائن مینجمنٹ قرار دے دیا
اراولی پہاڑی سلسلہ ارضیاتی لحاظ سے منفرد کیوں ہے اور یہ کتنی ریاستوں پر پھیلا ہوا ہے؟