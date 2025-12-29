مرکز نے اراولی پر سپریم کورٹ کے حکم امتناعی کا خیر مقدم کیا،کانگریس نے بھوپیندر یادو کے استعفیٰ کا کیا مطالبہ
کانگریس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا اور مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
Published : December 29, 2025 at 7:45 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو نے پیر کو سپریم کورٹ کے اراولی پہاڑیوں اور پہاڑی سلسلوں کی یکساں تعریف کو قبول کرتے ہوئے اپنے حکم پر روک لگانے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا۔ یادو نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت ان کے تحفظ اور بحالی کے لیے پابند عہد ہے۔
سپریم کورٹ نے اپنے 20 نومبر 2025 کے فیصلے میں جاری کردہ اس ہدایت پر روک لگا دی تھی، جس نے اراولی پہاڑیوں اور پہاڑی سلسلوں کی یکساں تعریف کو قبول کیا تھا جو وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی (MOEFCC) کی ایک کمیٹی نے تجویز کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی مکمل اور جامع جانچ کے لیے ڈومین کے ماہرین پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی پیش کی۔
یادیو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "میں سپریم کورٹ کی جانب سے اراولی رینج سے متعلق اپنے حکم پر روک لگانے اور مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک نئی کمیٹی بنانے کی ہدایت کا خیرمقدم کرتا ہوں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ "ابھی تک، کان کنی کی نئی لیزوں یا پرانی مائننگ لیز کی تجدید کے حوالے سے مائننگ پر مکمل پابندی ہوگی۔" سپریم کورٹ نے اراولی کی پہاڑیوں اور پہاڑی سلسلوں کی یکساں تعریف کو قبول کیا تھا اور ماہرین کی رپورٹ آنے تک دہلی، ہریانہ، راجستھان اور گجرات میں پھیلے اپنے علاقوں میں کان کنی کے نئے لیز دینے پر روک لگا دی تھی۔
سپریم کورٹ نے دنیا کے قدیم ترین پہاڑی نظام کے تحفظ کے لیے اراولی پہاڑیوں اور پہاڑی سلسلوں کی تعریف پر MOEFCC کی ایک کمیٹی کی سفارشات کو قبول کر لیا تھا۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ نامزد کردہ اراولی اضلاع میں مقامی سطح سے 100 میٹر یا اس سے زیادہ اونچائی کے ساتھ "اراولی پہاڑیوں" کو کسی بھی زمینی شکل کے طور پر بیان کیا جائے، اور "اراولی سلسلہ" ایک دوسرے کے 500 میٹر کے اندر دو یا زیادہ پہاڑیوں کا ایک گروپ ہو۔
دریں اثنا، کانگریس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا اور مرکزی وزیر ماحولیات بھوپیندر یادو کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ تعریف کے حق میں ان کے تمام دلائل کو مسترد کر دیا گیا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ یہ ہدایت امید کی کرن پیش کرتی ہے۔ رمیش نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس اراولی رینج کی نئی تعریف کے بارے میں نریندر مودی حکومت کو سپریم کورٹ کی ہدایت کا خیرمقدم کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب اس مسئلے کا مزید تفصیل سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نئی تعریف کی فارسٹ سروے آف انڈیا، سپریم کورٹ کی مرکزی بااختیار کمیٹی اور خود امیکس کیوری نے مخالفت کی تھی۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ کچھ عرصے سے کچھ راحت ملی ہے لیکن اراولی کو کان کنی، رئیل اسٹیٹ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے کھولنے کے مودی حکومت کے اقدام سے بچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔
رمیش نے یہ بھی کہا کہ یادو کو سپریم کورٹ کے تازہ حکم کی روشنی میں فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہئے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام دلائل کی تردید کرتے ہیں جو وہ دوبارہ تعریف کے حق میں کر رہے تھے۔