الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ بڑے بینچ کو بھیجنے پر سپریم کورٹ منقسم، جسٹس دتہ نے کہا۔۔ وزیراعظم کا نامزد کردہ رکن کبھی وزیراعظم کی مخالفت نہیں کر سکتا
CEC اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کیلئے موجودہ کمیٹی وزیراعظم، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور مرکزی کابینہ کے ایک وزیر پر مشتمل ہے۔
Published : September 23, 2026 at 7:07 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز 'چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تقرری، ملازمت کی شرائط اور مدتِ ملازمت) ایکٹ، 2023' کو چیلنج کرنے والی درخواست کو ایک بڑے بینچ کے سپرد کرنے کی مرکزی حکومت کی استدعا پر منقسم فیصلہ سنایا۔
یہ فیصلہ جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس ستیش چندر شرما نے سنایا۔ بینچ نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا کہ آیا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کی تقرری کے عمل کو ریگولیٹ کرنے والے قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو پانچ ججوں پر مشتمل بڑے بینچ کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔
چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز کی تقرری کی ذمہ دار موجودہ کمیٹی وزیراعظم، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور مرکزی کابینہ کے ایک وزیر پر مشتمل ہے۔ جسٹس دتہ نے معاملے کو بڑے بینچ کے سپرد کرنے کی حکومتی درخواست کو مسترد کر دیا اور 2023 کے ایکٹ کو چیلنج کیے جانے کے معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اپنی رائے سناتے ہوئے جسٹس دتہ نے درخواست گزار کے اس استدلال کا ذکر کیا کہ وزیراعظم کے نامزد کردہ رکن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ وزیراعظم کی مخالفت کرے گا یا اپوزیشن لیڈر کا ساتھ دے گا، نتیجتاً، اگر یہ سلیکشن کمیٹی کام کرتی ہے تو فیصلے ہمیشہ کاغذ پر ایگزیکٹو (انتظامیہ) کے حق میں 2-1 ووٹ کی صورت میں نظر آئیں گے اور حقیقت میں، حکمران جماعت کے حق میں ہوں گے۔
جسٹس دتہ نے مشاہدہ کیا، "کمیٹی میں ایگزیکٹو کے دو ارکان کی موجودگی کے باعث ایگزیکٹو کے پاس مؤثر ویٹو (اختیارِ استرداد) کا حق ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جس کی ڈاکٹر امبیڈکر نے مخالفت کی تھی اور اسے مسترد کر دیا تھا۔"
جسٹس دتہ نے ذکر کیا کہ جب بینچ نے یہ سوال کیا کہ آیا وزیراعظم اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کے درمیان اختلافِ رائے کی صورت میں وزیراعظم کا نامزد کردہ رکن وزیراعظم کے خلاف موقف اختیار کرے گا، تو اٹارنی جنرل کا جواب تھا "شاید نہیں۔"
جسٹس دتہ نے ریمارکس دیے، "منفی نتیجے کا امکان اتنا زیادہ ہے کہ یہ سلیکشن کمیٹی کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔۔۔ اگر تقرریاں اچھی بھی ہوں، تب بھی یہ عمل عوامی تاثر کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔۔۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر کرکٹ میچ میں ٹیم کا کپتان امپائر کا انتخاب کرے اور اس کی ٹیم جیت جائے، تو ایسے امپائر کا فیصلہ، خواہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو، شک و شبہ کے گھیرے میں رہتا ہے۔ آخرکار، امپائر کا انتخاب تو جیتنے والے کپتان نے ہی کیا تھا۔" انہوں نے ان تجاویز کو وزنی قرار دیا اور کہا، "اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے ہیں تو یہ ناگزیر ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نہ صرف ایک خودمختار ادارہ ہو بلکہ آزادانہ طور پر کام کرتا ہوا بھی دکھائی دے۔"
"ایسی صورتحال میں، سلیکشن کمیٹی میں مرکزی وزیر کو شامل کرنے سے وہ آزادانہ توازن قائم نہیں ہو پاتا جو ایک غیر جانبدار سلیکٹر فراہم کر سکتا ہے، مرکزی وزیر تو محض اپنے لیڈر کی آواز کی بازگشت ہی ثابت ہوں گے۔"
جسٹس دتہ نے مزید کہا، "لہٰذا، سلیکشن کمیٹی میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کی موجودگی بڑی حد تک محض علامتی بن کر رہ جاتی ہے اور ان کی شمولیت کا اصل مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔"
انہوں نے مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار کا یہ استدلال—کہ 2023 کا ایکٹ تقرری کے حوالے سے ایگزیکٹو کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دیتا ہے اور اس طرح خودمختاری کے تاثر کو مجروح کرتا ہے، بظاہر وزنی معلوم ہوتا ہے۔ تاہم، جسٹس شرما نے کہا کہ اس معاملے پر آئین کے آرٹیکل 145(3) کے تحت ایک آئینی بنچ کی جانب سے باضابطہ فیصلہ کیا جانا چاہیے۔
بنچ نے حکم دیا کہ مزید تاخیر سے بچنے کے لیے اس معاملے کو چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ایک مناسب آئینی بنچ تشکیل دیا جا سکے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ محض یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا معاملے کو آئینی بنچ کے سپرد کیا جائے یا نہیں، اسے تین ججوں پر مشتمل بنچ کے پاس بھیجنے کے نتیجے میں کارروائی میں غیر ضروری تاخیر ہوگی۔
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