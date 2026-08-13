سپریم کورٹ نے حراستی موت کا معاملہ سی بی آئی کو بھیجا، پچیس لاکھ روپے کے معاوضے کا دیا حکم
سی بی آئی اس بات کو یقینی بنائے کہ شراون سوریاونشی کی موت کے ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا جائے:۔ سپریم کورٹ
Published : August 13, 2026 at 9:29 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز کہا کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے (انصاف کے مفاد میں) چھتیس گڑھ میں 2024 میں حراست کے دوران (Custodial Death) ایک 34 سالہ شخص کی موت کے حالات کی جانچ سی بی آئی سے کرائی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ریاستی حکومت کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ متوفی کی بیوی اور بچوں کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے۔
جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ سی بی آئی ڈائریکٹر کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ شرون سوریاونشی کی موت کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ فوجداری مقدمہ (Regular Criminal Case) درج کیا جائے۔ بنچ نے ہدایت دی کہ یہ جانچ سی بی آئی کے کسی سینئر افسر کو سونپی جائے، اسے تیزی سے مکمل کیا جائے اور تفتیشی افسر کی رپورٹ اگلی سماعت کی تاریخ پر عدالت کے سامنے پیش کی جائے۔
عدالتی جانچ رپورٹ محض عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش
بنچ نے کہا، 'عدالتی جانچ (Judicial Inquiry) رپورٹ سونپے جانے کے بعد بھی متعلقہ ریاستی حکام کی طرف سے مناسب قدم نہ اٹھانے کے رویے کی بھی ٹھیک سے جانچ کی جائے گی اور اسے تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا۔' ریاستی حکام پر تنقید کرتے ہوئے بنچ نے کہا کہ یہ صفائی پیش کرنا کہ ذمہ دار لوگوں کے خلاف نہ تو پولیس کارروائی ہوئی اور نہ ہی تادیبی کارروائی، کیونکہ عدالتی جانچ رپورٹ، پولیس حکام کو نہیں سونپی گئی تھی، محض معاملے کو دبانے (لیپا پوتی کرنے) اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں کی گئی
عدالت نے کہا، 'اس لیے حقائق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شرون کی موت کے حالات کی فوری طور پر ایف آئی آر (FIR) درج کر کے اچھی طرح تفتیش ہونی چاہیے تھی، جسے ریاستی حکام نے جان بوجھ کر اور آسانی سے چھپانے کی کوشش کی۔' بنچ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہیں کی گئی اور ضروری معلومات اس عدالت (سپریم کورٹ) کے حکم کے بعد ہی ریکارڈ پر لائی گئیں، جس سے ریاستی حکام کے معاملے میں تاخیر کرنے والے رویے کا مزید پتہ چلتا ہے۔
کسٹڈی میں تشدد کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف جانچ: عدالت
عدالت نے کہا، 'معاملے کے حقائق اور حالات کو دیکھتے ہوئے، ہمارا پختہ ماننا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرون کی حراست میں ہوئی موت کے حالات کی جانچ سی بی آئی کو سونپی جائے اور کسٹڈی میں تشدد کے لیے ذمہ دار پائے گئے تمام اہلکاروں کے خلاف جانچ مکمل ہونے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور مقدمہ چلایا جائے۔'
کسٹڈی کے دوران تشدد کی وجہ سے ملزم کی غیر قدرتی موت
بنچ نے چھتیس گڑھ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (DGP) کو ہدایت دی کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ کیس سے جڑے تمام ریکارڈز آج سے ایک ہفتے کے اندر ایک اسپیشل میسنجر (خصوصی قاصد) کے ذریعے سی بی آئی ڈائریکٹر کو بھیج دیے جائیں۔ بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے جو نتیجہ نکالا تھا کہ متوفی اپنے خاندان کا واحد کمانے والا رکن تھا اور ریاستی کسٹڈی کے دوران ہوئے تشدد کی وجہ سے اس کی غیر قدرتی موت ہوئی، اس پر چھتیس گڑھ ریاست نے بھی کوئی اعتراض نہیں جتایا ہے۔
ملزم کو کسٹڈی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا
بنچ نے یہ حکم سوریاونشی کی بیوی اور بچوں کی درخواست پر دیا، جس میں انہوں نے چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے اکتوبر 2024 کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے مانا تھا کہ سوریاونشی کو کسٹڈی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے یہ حکم 50 لاکھ روپے کے معاوضے اور کسٹڈی میں ہوئی موت کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف مناسب کارروائی کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر دیا تھا۔
ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نظر انداز
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کو صرف ایک لاکھ روپے کا بہت کم معاوضہ دیا اور کسٹڈی (حراست) میں ہوئی موت کے لیے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبے کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ بنچ نے کہا کہ سوریاونشی کو چھتیس گڑھ ایکسائز ایکٹ (آبکاری ایکٹ)، 1915 کے دفعات کے تحت بلاسپور میں درج ایف آئی آر کے سلسلے میں پکڑا گیا تھا۔
موت کے وقت سوریاونشی کسٹڈی میں تھا
ایف آئی آر کے مطابق اس کے پاس چھ لیٹر کچی 'مہوا' شراب کی تین بوتلیں ملیں، جن کی قیمت 1,200 روپے تھی۔ بنچ نے غور کیا کہ سوریاونشی کو بلاسپور سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا، جہاں سے 21 جنوری 2024 کو طبیعت بگڑنے پر اسے اسپتال بھیجا گیا۔ علاج کے دوران 22 جنوری 2024 کو اس کی موت ہو گئی۔ عدالت نے اس پر غور کیا کہ چونکہ موت کے وقت سوریاونشی کسٹڈی میں تھا، اس لیے جیل سپرنٹنڈنٹ نے ضلع اور سیشن جج کو خط لکھ کر کسٹڈی میں ہوئی موت کی عدالتی جانچ (Judicial Inquiry) کرانے کی درخواست کی تھی۔