ETV Bharat / bharat

کیرالہ اور دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج، سپریم کورٹ نے نئی درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے طلب کیا جواب

سپریم کورٹ نے SIR کے حوالے سے دائر درخواستوں کی سماعت پر رضامندی ظاہر کردی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کرلیا۔

sc seeks election commission response on fresh pleas challenging sir exercise in kerala other states Urdu News
سپریم کورٹ (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 21, 2025 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو کیرالہ، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مشق کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ جسٹس سوریہ کانت، ایس وی این بھٹی اور جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ نے الگ الگ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مختلف بنیادوں پر مختلف ریاستوں میں ایس آئی آر کی مشق کو چیلنج کرنے والی تمام نئی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا۔

کپل سبل نے یہ دلیل دی

سینئر ایڈواکیٹ کپل سبل نے، کیرالہ میں ایس آئی آر مشق کو چیلنج کرنے والے ایک عرضی گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بلدیاتی انتخابات بھی شیڈول ہیں اور اس لیے اس معاملے میں کچھ عجلت ہے۔

دسمبر میں کیرالہ کے علاوہ دیگر درخواستوں کی سماعت

بنچ نے ہدایت دی کہ کیرالہ میں ایس آئی آر مشق کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو 26 نومبر کو درج کیا جائے گا اور دیگر ریاستوں میں ووٹر لسٹ پر نظرثانی کی مشق کو چیلنج کرنے والی بقیہ درخواستوں کی سماعت دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کی جائے گی۔

واضح رہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی ہندوستان بھر میں ایس آئی آر مشق کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔

ایس آئی آر کو چیلنج پر پولنگ پینل سے الگ الگ جواب طلب

11 نومبر کو، سپریم کورٹ نے ڈی ایم کے، سی پی آئی (ایم)، مغربی بنگال کانگریس اور ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کی طرف سے تامل ناڈو اور مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر پولنگ پینل سے الگ الگ جواب طلب کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

ایس آئی آر فارم بھرنے میں کون سی غلطی آپ کو جیل میں ڈال دے گی؟ ایک سال تک قید، جانیے کیسے بچا جاسکتا ہے؟

کانگریس نے الیکشن کمیشن پر بی جے پی کے لیے کام کرنے کا لگایا الزام، ایس آئی آر کے خلاف دسمبر میں نکالے گی ریلی

ممتا بنرجی کا ایس آئی آر کے خلاف اعلان جنگ، الیکشن کمیشن کو مودی بابو، شاہ بابو قرار دے دیا، میر جعفر کا بھی ذکر

کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا، بہار میں این ڈی اے کی زبردست جیت حاصل کی

گرینڈ الائنس میں سیٹوں کی تقسیم کا فارمولہ تقریباً طے پا گیا، کانگریس کتنی سیٹوں پر مقابلہ کرے گی؟

ایس آئی آر کے دوسرے مرحلے میں 50 کروڑ سے زیادہ ووٹروں کو گنتی کے فارم دیے گئے، الیکشن کمیشن

سپریم کورٹ ملک گیر ایس آئی آر کے خلاف دائر درخواستوں پر 11 نومبر کو سماعت کرے گا

TAGGED:

KERALA UP AND OTHER STATES
SUPREME COURT SIR EXERCISE
SUPREME COURT ON SIR
SC JUSTICES SURYA KANT
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.