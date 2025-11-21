کیرالہ اور دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج، سپریم کورٹ نے نئی درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے طلب کیا جواب
سپریم کورٹ نے SIR کے حوالے سے دائر درخواستوں کی سماعت پر رضامندی ظاہر کردی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کرلیا۔
Published : November 21, 2025 at 4:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو کیرالہ، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مشق کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ جسٹس سوریہ کانت، ایس وی این بھٹی اور جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ نے الگ الگ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مختلف بنیادوں پر مختلف ریاستوں میں ایس آئی آر کی مشق کو چیلنج کرنے والی تمام نئی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا۔
کپل سبل نے یہ دلیل دی
سینئر ایڈواکیٹ کپل سبل نے، کیرالہ میں ایس آئی آر مشق کو چیلنج کرنے والے ایک عرضی گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بلدیاتی انتخابات بھی شیڈول ہیں اور اس لیے اس معاملے میں کچھ عجلت ہے۔
دسمبر میں کیرالہ کے علاوہ دیگر درخواستوں کی سماعت
بنچ نے ہدایت دی کہ کیرالہ میں ایس آئی آر مشق کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو 26 نومبر کو درج کیا جائے گا اور دیگر ریاستوں میں ووٹر لسٹ پر نظرثانی کی مشق کو چیلنج کرنے والی بقیہ درخواستوں کی سماعت دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں کی جائے گی۔
واضح رہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی ہندوستان بھر میں ایس آئی آر مشق کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے۔
ایس آئی آر کو چیلنج پر پولنگ پینل سے الگ الگ جواب طلب
11 نومبر کو، سپریم کورٹ نے ڈی ایم کے، سی پی آئی (ایم)، مغربی بنگال کانگریس اور ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کی طرف سے تامل ناڈو اور مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کے ایس آئی آر کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر پولنگ پینل سے الگ الگ جواب طلب کیا۔