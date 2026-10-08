محض شادی سے انکار خودکشی پر اکسانے کے مترادف ہے؟ جانیں سپریم کورٹ کا مشاہدہ
یہ مقدمہ ایک لیو ان پارٹنر کی جانب سے شادی سے انکار کے بعد، خودکشی جیسے اقدام سے متعلق تھا۔
By ANI
Published : October 8, 2026 at 4:24 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کسی شخص پر خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ صرف اس بنیاد پر نہیں چلایا جا سکتا کہ اس نے بطور 'لیو اِن پارٹنر' تعلق ختم کر دیا یا شادی سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں دوسرے ساتھی نے خودکشی کر لی۔
جسٹس جے بی پارڈی والا اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بنچ نے تلنگانہ سے متعلق ایک مقدمے میں یہ اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے چھ ملزمان جن میں متوفی خاتون کا ساتھی، اس کے والدین، بہن اور دیگر کے خلاف کارروائی کو کالعدم قرار دیا۔
عدالتِ عظمیٰ نے نشاندہی کی کہ ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ملزمان کا ارادہ خاتون کو خودکشی پر مجبور کرنا تھا یا وہ جانتے تھے کہ شادی سے انکار پر وہ اپنی جان لے لے گی۔
بنچ نے مشاہدہ کیا، "لوگ حالات پر مختلف ردعمل ظاہر کرتے ہیں، اور اگر کوئی تعلق ختم ہونے کے بعد خودکشی کر لیتا ہے، تو اسے ہمیشہ خودکشی پر اکسانے کا عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔"
استغاثہ نے دلیل دی کہ خاتون اور مرکزی ملزم بچپن کے دوست تھے، باہمی رضامندی سے تعلق میں تھے اور تقریباً تین ماہ تک ایک ساتھ رہے تھے۔
اگرچہ ابتدائی طور پر شادی کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن بعد میں ملزم نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے ایسا اپنے خاندان اور دیگر افراد کے دباؤ میں آکر کیا۔
اس کے بعد، خاتون نے اپنی بہن کو بتایا کہ اگر اگلے دن شادی نہ ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ ملزم کے گھر پر بحث و تکرار کے بعد، مبینہ طور پر اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور خودکشی کر لی۔
اگرچہ ٹرائل کورٹ اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے کارروائی ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پایا کہ اگر الزامات کو مکمل طور پر درست بھی مان لیا جائے، تب بھی خودکشی پر اکسانے کا کوئی عنصر ثابت نہیں ہوتا۔
عدالتِ عظمیٰ نے مشاہدہ کیا، "زیادہ سے زیادہ، اگر ہم شکایت کنندہ کے بیان کو مکمل طور پر تسلیم بھی کر لیں، تو معاملہ محض شادی سے انکار کا تھا، جس کے نتیجے میں خاتون نے خودکشی کی۔" عدالت نے قرار دیا کہ یہ الزامات آئی پی سی (آئی پی سی) کی دفعہ 306 کے تحت خودکشی پر اکسانے کے زمرے میں نہیں آتے۔ نتیجتاً، تمام چھ ملزمان کے خلاف فوجداری کارروائی ختم کر دی گئی۔
نوٹ: ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔
یہ بھی پڑھیں: