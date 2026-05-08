سپریم کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی پر تبصرہ کرنے پر ایم پی حکومت کی سرزنش کی، کورٹ نے کہا بہت ہو گیا
سپریم کورٹ کےحکم پر ایس آئی ٹی نے کرنل صوفیہ قریشی کےخلاف تبصرہ کیس کی تحقیقات کی اور حکومت سے مقدمہ چلانے کی منظوری مانگی۔
Published : May 8, 2026 at 4:25 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس کے لئے وزیر کنور وجے شاہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے میں تاخیر پر مدھیہ پردیش حکومت سے جمعہ کو ناراضگی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باغچی پر مشتمل بنچ نے نوٹ کیا کہ وزیر کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی درخواست پر فیصلہ دو ہفتے قبل ہونا تھا۔
سپریم کورٹ کے حکم پر ایس آئی ٹی نے اس کیس کی تحقیقات کی اور اس کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے حکومت سے اجازت طلب کی ہے۔
سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وزیر کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری پر فیصلہ ابھی باقی ہے۔ بنچ نے جواب دیا، "بس ہمارے حکم پر عمل کریں، بہت ہو گیا، پہلے معافی نامہ جاری ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب ہم نے نوٹس لیا، چار ہفتے بعد اس کی فہرست بنائیں۔"
مہتا نے کہا کہ شاہ کے ریمارکس کو غلط سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر نے جو کہا وہ افسوسناک تھا اور شاید ان کا مقصد خاتون افسر کی تعریف کرنا تھا۔ تاہم، بنچ نے کہا، "یہ بدقسمتی نہیں تھی، یہ انتہائی بدقسمتی تھی."
مہتا نے کہا کہ وہ عورت کی تعریف کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی بات کو واضح طور پر بیان کرنے سے قاصر تھے۔ تاہم بنچ نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ بنچ نے ریمارکس دیئے کہ بطور سیاستدان وہ جانتے ہیں کہ خاتون افسر کی تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ بنچ نے مزید کہا کہ اگر یہ زبان پھسل جاتی تو وہ فوراً معافی مانگ لیتے۔
ایس آئی ٹی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس باغچی نے کہا کہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ کو اس طرح کے تبصرے کرنے کی عادت ہے۔ شاہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل منیندر سنگھ نے کہا کہ ان کے مؤکل نے اپنے بیانات پر عوامی طور پر معافی مانگ لی ہے۔
سی جے آئی نے جواب دیا کہ یہ حقیقی معافی نہیں ہے۔ سی جے آئی نے کہا، "صرف اس لیے کہ عدالت نے آپ کا نوٹس لیا... خط لکھنا معافی نہیں ہے... یہ صرف ایک فرضی دفاع ہے... آپ کو پہلے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی چاہیے تھی..."
دلائل سننے کے بعد، بنچ نے کہا کہ اسے ریاست کو تمام حالات پر غور کرنے اور فیصلہ کرنے دینا چاہئے، اور سماعت ملتوی کردی۔ خاتون آرمی آفیسر نے گزشتہ سال آپریشن سندور کے دوران میڈیا کے سامنے بھارت کا موقف سختی سے پیش کیا تھا۔