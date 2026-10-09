بلدیاتی انتخابات میں پسماندہ طبقات کو 34 فیصد کوٹہ: سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش حکومت کی اپیل مسترد کردی
ریاستی حکومت کے پاس اس 50 فیصد کی حد کو پار کرنے کے لیے کوئی مصدقہ اور سائنسی شماریاتی ڈیٹا موجود نہیں تھا۔
Published : October 9, 2026 at 3:58 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ آف انڈیا نے جمعہ کے روز آندھرا پردیش حکومت کی اس عرضی پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے اسے خارج کر دیا جس میں ریاست کے بلدیاتی انتخابات میں پسماندہ طبقات کے لیے 34 فیصد ریزرویشن منسوخ کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس شیل ناگو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے یکم اکتوبر کے فیصلے کو بالکل درست، قانونی اور متوازن قرار دیا۔
آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کے ان دو احکامات کو کالعدم قرار دے دیا تھا جن کے ذریعے بلدیاتی اداروں میں پسماندہ طبقات کے لیے 34 فیصد ریزرویشن نافذ کیا گیا تھا۔ عدالت عالیہ نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مجموعی ریزرویشن 1992 کے تاریخی فیصلے ’اندرا ساہنی بنام یونین آف انڈیا‘ میں طے کردہ 50 فیصد کی زیادہ سے زیادہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مزید برآں، ریاستی حکومت کے پاس اس 50 فیصد کی حد کو پار کرنے کے لیے کوئی مصدقہ اور سائنسی شماریاتی ڈیٹا موجود نہیں تھا۔
سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ریاستی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ ہائی کورٹ کو حکومت کے فراہم کردہ ڈیٹا کو یکسر غیر معتبر قرار نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس پر سپریم کورٹ کی بینچ نے سخت سوالات اٹھاتے ہوئے استفسار کیاکہ ”ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر کہاں غلطی کی کہ 'یونیفائیڈ فیملی سروے' کا ڈیٹا اس معاملے میں متعلقہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ یہ سروے کس قانون کے تحت کیا گیا تھا اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ہائی کورٹ کا نقطہ نظر نہایت معقول ہے، لہٰذا درخواست مسترد کی جاتی ہے۔“
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سپریم کورٹ کی جانب سے اپیل خارج ہونے کے بعد آندھرا پردیش میں بلدیاتی انتخابات کوٹے کی 50 فیصد قانونی حد کے تحت ہی کروانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔