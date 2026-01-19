کرنل صوفیہ قریشی معاملے میں سپریم کورٹ سے وجے شاہ کی سرزنش، معافی مسترد، عدالت نے کہا۔۔ بہت دیر ہو گئی
آپریشن سندور کا چہرہ کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف وجے شاہ نے توہین آمیز بیان دیاتھا۔ انھوں نے معافی مانگی لیکن معافی مسترد کردی گئی۔
Published : January 19, 2026 at 3:38 PM IST
بھوپال: آپریشن سندور کا چہرہ رہیں کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کرنے والے مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے وجے شاہ کے خلاف ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش حکومت کو وجے شاہ کے خلاف درج ایف آئی آر میں دو ہفتے کے اندر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ ایف آئی آر وجے شاہ کے خلاف آپریشن سندور کے دوران کرنل صوفیہ کے بارے میں ان کے متنازعہ تبصرے پر درج کی گئی تھی۔
سپریم کورٹ نے کہا، بہت دیر ہو گئی
پیر کو سپریم کورٹ میں وزیر وجے شاہ کی طرف سے سینئر وکیل منیندر سنگھ پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شاہ نے عوامی معافی نامہ جمع کرایا ہے اور وہ تمام تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ایسی کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی کے بارے میں چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ "اب معافی مانگنے میں بہت دیر ہو چکی ہے، عدالت پہلے ہی تبصرہ کر چکی تھی کہ وہ کس قسم کی معافی مانگ رہے ہیں"۔
ایس آئی ٹی نے حتمی رپورٹ پیش کی
چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ کو بتایا گیا کہ عدالت کی طرف سے تشکیل کردہ ایس آئی ٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے اپنی حتمی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ ایس آئی ٹی اب ریاستی حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ ایس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سیل بند لفافے میں عدالت میں پیش کی۔ اس کے بعد، عدالت نے کہا کہ وجے شاہ کے بیانات کو ان لوگوں کے بیانات سے تبدیل کیا جانا چاہئے جن کے بیانات سے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کے بعد ایس آئی ٹی نے اپنی حتمی رپورٹ پیش کی۔
وجے شاہ کیس کیا ہے؟
پاکستان کے خلاف بھارت کے آپریشن سندور کے بعد کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ نے میڈیا بریفنگ کی۔ اس میڈیا بریفنگ کے دوران کرنل صوفیہ قریشی نے بھارتی فوج کی بہادری اور پاکستان کو پسپا کرنے کی کارروائی کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دی۔ اس دوران وزیر وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا، جس پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش کی۔ اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر کا حکم دیا گیا، اور اب یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔
یہ سماعت پہلے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں چل رہی تھی۔ بعد میں، پچھلے سال، سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ وزیر وجے شاہ کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت کی جائے اور تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی جائے۔
سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر
وجے شاہ کیس میں سپریم کورٹ میں ایک اور عرضی دائر کی گئی ہے۔ اس بار کانگریس لیڈر جیا ٹھاکر نے عرضی داخل کی ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے وزیر وجے شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جیا ٹھاکر نے عرضی میں کہا ہے کہ وزیر وجے شاہ کا تبصرہ آئین کے آرٹیکل 164 تین کے تحت لئے گئے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لیے انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کو وارنٹو رٹ جاری کی جائے۔
