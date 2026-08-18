سپریم کورٹ نے سزائے موت پر روک لگانے سے کیا انکار، لیکن سزائے موت کے متبادل پر غور کرنے پر دیا زور
درخواست میں کہا گیا کہ پھانسی کو پھانسی کے طریقۂ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ متبادل پر غور کیا جانا چاہیے.
Published : August 18, 2026 at 1:37 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز پھانسی کی سزا کو ختم کرنے اور اس کی جگہ کم تکلیف دہ طریقہ اپنانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست خارج کر دی، لیکن اصلاح کی گنجائش برقرار رکھی۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ اس کے فیصلے سے مرکزی حکومت کو کسی ایکسپرٹ ریویو (ماہرین کی نظرِ ثانی) کا حکم دینے سے نہیں روکا جا سکتا جس میں قانون، فارنزک میڈیسن، نیوروسائنس اور کرمنالوجی جیسے شعبوں کی مدد لی جائے، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا سزائے موت کا کوئی دوسرا طریقہ سزا پانے والے کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری درد کو بہتر طریقے سے کم کر سکتا ہے۔
یہ فیصلہ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بنچ نے سنایا۔ فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس مہتا نے کہا، 'ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ سی آر پی سی (CRPC) کی دفعہ 354 / بی این ایس ایس (BNSS) کی دفعہ 393(5) (پھانسی کے ذریعے موت کی سزا سے جڑے دفعات) کی آئینی حیثیت پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تین ججوں کی بنچ (دِینا معاملے میں) کے فیصلے کو بڑی بنچ کے پاس بھیجنے کا کوئی جواز بنتا ہے۔'
مستقبل میں آئینی جانچ کا راستہ بند ہو گیا، ایسا نہیں
جسٹس مہتا نے مزید کہا کہ معاملے کو ختم کرنے سے پہلے، 'ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس رٹ پٹیشن کو خارج کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جانا چاہیے کہ مستقبل میں آئینی جانچ کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر ایسے ٹھوس سائنسی، طبی یا تجرباتی شواہد سامنے آتے ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ 'دِینا' کیس میں جس حقائق اور سائنسی بنیاد پر فیصلہ لیا گیا تھا، وہ بعد کے واقعات کی وجہ سے کافی حد تک بدل گیا ہے، تو مستقبل میں آئینی جانچ ہو سکتی ہے۔'
سزائے موت کے موجودہ طریقۂ کار کا مکمل جائزہ
بنچ نے کہا کہ آئین کی تشریح نامیاتی ہے اور اسے آئینی رائے کی ترقی اور سائنسی علم میں ترقی دونوں کے لیے جوابدہ رہنا چاہیے۔ بنچ نے کہا کہ اس فیصلے میں شامل کوئی بھی چیز مرکزی حکومت کو، اگر وہ مناسب سمجھے تو، قانون، فرانزک میڈیسن، نیورو سائنس، کرمنالوجی اور متعلقہ مضامین کے ماہرین پر مشتمل ماہر ادارہ کے ذریعہ سزائے موت کے موجودہ طریقۂ کار کا مکمل جائزہ لینے سے نہیں روکے گی۔
سزا یافتہ قیدیوں کے وقار کی برقراری
تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ آیا پھانسی کا کوئی دوسرا طریقہ سزا یافتہ قیدیوں کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری تکلیف کو کم کرنے کے آئینی مقصد کو بہتر طور پر پورا کرتا ہے۔ بنچ نے کہا، 'اوپر بیان کردہ نکات کے ساتھ، رٹ پٹیشن کو خارج کیا جاتا ہے۔'
مرتے دم تک پھانسی دینے کا انتظام
سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سینئر وکیل رشی ملہوترا کی جانب سے 2017 میں دائر کی گئی ایک عرضی پر آیا۔ اس درخواست میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 354(5) کی آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا تھا جسے اب بی این ایس ایس (BNSS) نے تبدیل کر دیا ہے۔ مرتے دم تک پھانسی دینے کا انتظام ہے۔
مہلک انجیکشن جیسے متبادل پر غور
درخواست میں استدلال کیا گیا کہ پھانسی کو سزائے موت کے طریقۂ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور مہلک انجیکشن جیسے متبادل پر غور کیا جانا چاہیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک پھانسی کا طریقہ پہلے ہی ترک کر چکے ہیں۔