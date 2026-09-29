سپریم کورٹ نے سنبھل تشدد کے اہم ملزم کی این ایس اے کے تحت نظر بندی کالعدم قرار دی
عدالتِ نے حکومت سے سوال کیا تھاکہ کیا اعترافی بیان کی بنیاد پر قومی سلامتی ایکٹ کے تحت احتیاطی نظربندی کا حکم دیا جاسکتا ہے؟
Published : September 29, 2026 at 2:43 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز سنبھل میں 2024 کے تشدد کے مبینہ اہم سازش کار ملا افروز کی قومی سلامتی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت کی گئی احتیاطی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس شیل ناگو پر مشتمل بنچ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس نے نظر بندی کے آرڈر کو برقرار رکھا تھا۔ عدالتِ عظمیٰ نے قرار دیا کہ اتر پردیش حکومت پولیس تحویل کے دوران ملا افروز کے مبینہ اعترافی بیان کی بنیاد پر احتیاطی نظر بندی کا حکم جاری نہیں کر سکتی تھی۔
بنچ نے غیر قانونی نظر بندی کا حکم پاس کرنے پر اتر پردیش حکومت پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اس سے قبل 8 ستمبر کو عدالتِ عظمیٰ نے اتر پردیش حکومت سے سوال کیا تھا کہ کیا پولیس تحویل میں دیے گئے کسی شخص کے مبینہ اعترافی بیان کی بنیاد پر قومی سلامتی ایکٹ کے تحت احتیاطی نظر بندی کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟
افروز نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت اپنی احتیاطی نظر بندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس درخواست میں مرکزی حکومت، اتر پردیش حکومت، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو فریق بنایا گیا تھا اس سے قبل سماعت کے دوران بنچ نے پوچھا تھا کہ کیا خوف و دہشت کا ماحول دوبارہ پیدا ہونے کا قوی امکان کسی احتیاطی نظر بندی کے حکم کو درست ٹھہرانے کے لیے کافی مواد ہو سکتا ہے؟
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حکومت کے وکیل نے اس "امکان" پر زور دیا تھا کہ درخواست گزار تشدد کو ہوا دے سکتا ہے یا امن و امان کو متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے شد و مد کے ساتھ یہ دلیل دی کہ اگر دستیاب مواد اس طرح کے امکان کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ احتیاطی نظر بندی کو جائز قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ بنچ نے استفسار کیا تھا کہ کیا پولیس تحویل میں دیے گئے اعترافی بیان کی بنیاد پر نظر بندی کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ دلائل سننے کے بعد عدالتِ عظمیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔