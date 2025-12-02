سپریم کورٹ نے کرناٹک کے سابق وزیر اعلی بی ایس یدیورپا کے خلاف پاکسو کیس کی سماعت روک دی
کرناٹک ہائیکورٹ کی جانب سے کیس کو منسوخ کرنے سے انکار کے بعد یدیورپا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔
Published : December 2, 2025 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز کرناٹک کے سابق وزیرِ اعلیٰ بی ایس یڈی یورپا کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت درج جنسی ہراسانی کے مقدمے کی ٹرائل کارروائی فی الحال روک دی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیہ بگچی پر مشتمل بینچ نے یڈی یورپا کی درخواست پر عبوری حکم جاری کیا، جس میں انہوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس نے مقدمہ خارج کرنے کی ان کی اپیل مسترد کر دی تھی۔
سینئر وکیل سدھارتھ لوتھرا، جو یڈی یورپا کی پیروی کر رہے ہیں، نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے کئی اہم بیانات اور شواہد کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ پر ایسے بیانات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ “ایسا کچھ واقعہ پیش نہیں آیا”، لیکن ان شواہد پر غور نہیں کیا گیا۔ اس پر سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ٹرائل کی کارروائی اگلے حکم تک روکنے کا فیصلہ دیا۔
چیف جسٹس نے واضح کیا کہ نوٹس جاری کرنے کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا معاملے کو دوبارہ غور کے لیے ہائی کورٹ کو واپس بھیجا جانا چاہیے یا نہیں۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہائی کورٹ کو زبردستی “منی ٹرائل” کرنے کے لیے کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔
یہ ایف آئی آر ایک خاتون کی جانب سے 14 مارچ 2024 کو درج کرائی گئی تھی، جو اب فوت ہو چکی ہے۔ خاتون نے الزام لگایا تھا کہ وہ اپنی 17 سالہ بیٹی کو مدد کے لیے یڈی یورپا کی رہائش گاہ لے گئی تھیں، جہاں سابق وزیرِ اعلیٰ نے لڑکی کے ساتھ بدنیتی پر مبنی جسمانی چھیڑ چھاڑ کی۔ اسی بنیاد پر پوکسو ایکٹ کے تحت مختلف دفعات میں مقدمہ درج کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: یدی یورپا پوکسو کیس: متاثرہ کی ماں کی موت پر سابق وزیراعلیٰ شک کے گھیرے میں، خواتین کمیشن کا جانچ کا مطالبہ - POCSO Case against BS Yediyurappa
جولائی 2024 میں ٹرائل کورٹ نے یڈی یورپا و دیگر تین ملزمان کے خلاف شواہد مٹانے اور معاملہ دبانے کی کوشش کے الزامات میں نوٹس جاری کیا تھا۔ تاہم ہائی کورٹ نے پہلی کارروائی کو منسوخ کرکے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس سال فروری میں ٹرائل کورٹ نے دوبارہ سمن جاری کیا، جسے یڈی یورپا نے چیلنج کیا، لیکن ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ اب سپریم کورٹ کے عبوری حکم کے بعد اس مقدمے کی کارروائی اگلے فیصلے تک معطل رہے گی۔