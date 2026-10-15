شرینگیری انتخاب: کاؤنٹنگ فوٹیج نہیں ملنے پر الیکشن کمیشن پر سپریم کورٹ برہم، کہا بہانے قبول کرنے کو تیار نہیں
سپریم کورٹ کی بنچ کو الیکشن کمیشن کی یہ بات ماننا مشکل لگا کہ وہ اپنے کرائے گئے انتخابات کے ریکارڈ نہیں ڈھونڈ سکا۔
Published : October 15, 2026 at 10:14 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز کرناٹک کے شرینگیری اسمبلی حلقہ میں 2023 میں ہوئی ووٹوں کی گنتی کی ویڈیو ریکارڈنگ کا پتہ نہ چلنے پر الیکشن کمیشن سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس سنجے کمار اور سنجیو سچدیوا کی بنچ نے کی۔
الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اصل گنتی کی فوٹیج نہیں مل رہی ہے۔ بنچ نے اس بات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بنچ کے لیے الیکشن کمیشن کی یہ بات ماننا مشکل ہے کہ وہ اپنے کرائے گئے انتخابات کے ریکارڈ نہیں ڈھونڈ سکا۔ بنچ نے پوچھا کہ 'الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے ریکارڈ کھو دیے ہیں؟'
بنچ نے کہا کہ وہ ایسے بہانے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور زور دیا کہ الیکشن کمیشن کا مقصد انتخابات کرانا ہے اور اس کے بارے میں دستاویزات بھی رکھنا ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ 'آپ کا یہ کہنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟' بنچ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ اگلی سماعت میں اس کے پاس جو بھی ریکارڈز ہیں، انہیں پیش کرے۔ بنچ نے یہ صاف کر دیا کہ اگر الیکشن کمیشن دستاویزات پیش نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا الٹا نتیجہ نکالا جائے گا۔
بینچ نے یہ باتیں کانگریس لیڈر ٹی ڈی راجے گوڑا کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کہیں۔ سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سماعت اگلے سال فروری میں طے کی ہے۔ کانگریس لیڈر نے شرینگیری سیٹ کے بدلے ہوئے انتخابی نتیجے کو چیلنج کیا تھا۔
کیس کی تفصیلات
سال 2023 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات میں راجے گوڑا نے شروع میں یہ سیٹ جیتی لی تھی۔ اس کے بعد بی جے پی امیدوار جیوراج نے کرناٹک ہائی کورٹ میں نتیجے کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے پوسٹل بیلٹ کی دوبارہ گنتی کرنے کی ہدایت دی، جس میں 279 مسترد کر دیے گئے، اس میں پوسٹل ووٹوں کی دوبارہ تصدیق بھی شامل تھی۔ دوبارہ گنتی کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے بدلے ہوئے نتیجے کا اعلان جس میں جیوراج کو فاتح قرار دیا گیا۔ راجے گوڑا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔
رواں سال مئی میں راجے گوڑا کو سپریم کورٹ سے عبوری راحت ملی۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ جب تک ان کی عرضی زیر التوا رہے گی، وہ اسمبلی کے رکن بنے رہیں گے۔ کانگریس لیڈر نے الیکشن آبزرور کی رپورٹ اور سال 2023 میں ہوئی ووٹوں کی اصل گنتی اور اس سال ہوئی دوبارہ گنتی، دونوں کی ویڈیو ریکارڈنگ تک رسائی مانگی تھی۔
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