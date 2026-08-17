سپریم کورٹ نے کرناٹک سے کہا: تمل ناڈو کو پانی چھوڑنے پر کاویری واٹر اتھارٹی کی ہدایات پر عمل کریں
سپریم کورٹ نے کرناٹک حکومت کو کاویری تنازعہ پر ہدایت دی کہ وہ CWMA کی ہدایات کی تعمیل کرتے ہوئے تملناڈو کو پانی جاری کرے۔
Published : August 17, 2026 at 3:49 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو کرناٹک کو کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی (سی ڈبلیو ایم اے، CWMA) کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت دی جو کاویری کا پانی تمل ناڈو کو چھوڑنے سے متعلق ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ تمل ناڈو اور کرناٹک کے وکلاء نے اس کے سامنے حقائق نامہ پیش کیا تھا اور بنچ نے ان کی جانچ کی تھی۔ بنچ نے کہا کہ اسے لگا کہ اس معاملے کو ریلیز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بنچ نے کہا، "سی ڈبلیو ایم اے (CWMA) کی ہدایات کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔"
تمل ناڈو کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل نے کیا دلیل دی؟
بنچ تمل ناڈو کی طرف سے دائر ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی (سی ڈبلیو ایم اے، CWMA) کی ہدایت کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جس میں کرناٹک کو پانی چھوڑنے کی ضرورت تھی۔ تمل ناڈو کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل سی ایس ویدیا ناتھن نے دلیل دی کہ کرناٹک کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی (سی ڈبلیو ایم اے، CWMA) کی ہدایات کی تعمیل نہیں کر رہا ہے اور ان کے مؤکل کو کسانوں کو فراہم کرنے کے لیے ضروری پانی نہیں مل رہا ہے۔
64 ٹی ایم سی کے بجائے صرف 14 ٹی ایم سی ملا پانی
بنچ کو بتایا گیا کہ کاویری واٹر ڈسپیوٹ ٹریبونل کے فیصلے کے مطابق تمل ناڈو کو 64 ٹی ایم سی پانی ملنا چاہیے تھا، لیکن اسے صرف 14 ٹی ایم سی ملا ہے۔ اس سال کے کم بہاؤ کو مدنظر رکھنے کے بعد بھی، تمل ناڈو نے دعویٰ کیا کہ اسے اس کے متناسب حصہ کا 55.29 فیصد پانی ملنا چاہیے تھا، جس سے تقریباً 20 ٹی ایم سی (TMC) کا بیک لاگ رہ گیا تھا۔
ریاست کاویری طاس میں سنگین بحران کا سامنا
کرناٹک کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل شیام دیوان نے قواعد کی عدم تعمیل کے الزامات کو مسترد کردیا۔ دیوان نے کہا کہ ریاست کاویری طاس میں بہت سنگین بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ بنچ کو مطلع کیا گیا کہ کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی (سی ڈبلیو ایم اے، CWMA) کی پہلے کی ہدایت کے تحت، کرناٹک کو 11 اگست تک 15 دنوں کے لیے 3,500 کیوسک پانی کے اجراء کو یقینی بنانا تھا۔ یہ دلیل دی گئی کہ کرناٹک نے نہ صرف ضرورت کو پورا کیا بلکہ اس مدت کے دوران نمایاں طور پر زیادہ پانی بھی چھوڑا۔
15 دنوں کے لیے 3,500 کیوسک پانی چھوڑنے کی ہدایت
یاد رہے کہ اس ماہ کے شروع میں، تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی جس میں کاویری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی (سی ڈبلیو ایم اے، CWMA) کے 30 جولائی کے حکم پر عمل درآمد کی درخواست کی گئی تھی جس میں 15 دنوں کے لیے 3,500 کیوسک پانی چھوڑنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تمل ناڈو نے 12 اگست یا اس سے پہلے 15 دنوں کے لیے 3500 کیوسک یومیہ کی شرح سے 4,536 TMC پانی چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔