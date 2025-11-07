سپریم کورٹ کا آوارہ کتوں سے متعلق اہم فیصلہ، کہا قومی شاہراہوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹایا جائے
بالآخر سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے قومی شاہراہوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔
Published : November 7, 2025 at 12:36 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور میونسپل اداروں کو قومی شاہراہوں، ریاستی شاہراہوں اور سڑکوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہائی وے پٹرولنگ ٹیمیں بنانے کی ہدایت دی ہے جو سڑکوں سے آوارہ مویشیوں کو پکڑیں گے اور انہیں پناہ گاہوں میں رکھیں گے جہاں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔
7 نومبر 2025 کے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے کئی ہدایات جاری کیں جن کا مقصد پورے ہندوستان میں عوامی سڑکوں پر آوارہ مویشیوں اور کتوں کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ قومی شاہراہوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کی ہدایت میں تمام ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، میونسپل باڈیز اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کو قومی شاہراہوں، ریاستی شاہراہوں اور دیگر سڑکوں سے آوارہ مویشیوں اور کتوں کو ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ہائی وے پٹرولنگ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت
سپریم کورٹ نے آوارہ مویشیوں سے نمٹنے کے لیے ہائی وے پٹرولنگ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کردی۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو سڑکوں سے آوارہ مویشیوں کو پکڑنے کے لیے خاص طور پر ایک نظام قائم کرنا چاہیے۔ ہائی وے پٹرولنگ ٹیموں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ انہیں پناہ گاہوں میں لے جائیں جہاں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔
آوارہ جانوروں کو پکرا جائے، واپس اسی مقام پر نہ چھوڑا جائے
عوامی مقامات سے آوارہ کتوں کو ہٹانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ آوارہ کتوں کو تعلیمی اداروں، اسپتالوں، بس اسٹینڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر عوامی مقامات کے احاطے سے ہٹا کر پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کارروائیوں کے دوران پکڑے گئے آوارہ جانوروں کو واپس اسی مقام پر نہ چھوڑا جائے۔
عوام کی حفاظت اور جانوروں کے ساتھ انسانی سلوک ضروری
واضح رہے کہ یہ فیصلہ ایک بڑے جاری کیس کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آوارہ جانوروں کے انتظام کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، بشمول اگست 2025 کا ایک سابقہ حکم۔ اس حکم نے جانوروں کی پیدائش پر قابو پانے (ABC) پروگراموں، ویکسینیشن اور مقرر کردہ خوراک کے علاقوں سے متعلق مختلف ضابطے قائم کیے ہیں۔ پوری کارروائی کے دوران، عدالت نے عوام کی حفاظت اور جانوروں کے ساتھ انسانی سلوک پر زور دیا ہے۔