مسلم قانون کے بارے میں سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ: کہا، سجادہ نشین روحانی سربراہ ہیں متولی نہیں
سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ محمڈن لا کا حوالہ دیا گیا ہے۔ متولی ایک انتظامی عہدہ ہے۔
Published : April 4, 2026 at 1:37 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ "سجادہ نشین" وقف کا روحانی سربراہ ہے اور "سجادہ نشین" کی تقرری ایک مذہبی معاملہ ہے، جب کہ وقف کے "متولی" کا کردار صرف اور صرف وقف کے انتظام و انصرام سے متعلق ہے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ جیسا کہ "محمدی قانون (چوتھا ایڈیشن) میں بیان کیا گیا ہے، سجادہ نشین کی حیثیت اصل بانی کے جانشین کی تقرری کے حق سے متصف ہے، جس کے نتیجے میں وہی بااختیار ہوتا ہے اور زیادہ تر معاملات میں، سجادہ نشین کی حیثیت موروثی بن جاتی ہے۔
سجادہ نشین بھی وقف کے متولی کے فرائض انجام دے سکتا
2 اپریل کو سنائے گئے 90 صفحات کے فیصلے میں، جسٹس ایم ایم، سندریش اور وپل ایم پنچولی کی بنچ نے کہا کہ متولی اور سجادہ نشین کے عہدوں کو مترادف نہیں سمجھا جا سکتا۔ بنچ نے کہا کہ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 32(2)(g) کے تحت مقرر کیا گیا سجادہ نشین بھی وقف کے متولی کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ تاہم، سیکشن 32(2)(g) کے تحت متعین کردہ ایک متولی سجادہ نشین کے طور پر کام نہیں کر سکتا بلکہ صرف ایکٹ اور قواعد میں بتائے گئے فرائض ہی انجام دے سکتا ہے۔
بنچ نے کہا، "سجادہ نشین وقف کا روحانی سربراہ ہوتا ہے اور سجادہ نشین کی تقرری ایک مذہبی معاملہ ہے۔ تاہم، وقف کے متولی کا کردار صرف اور صرف وقف کی انتظامیہ اور انتظام سے متعلق ہے۔"
"سجادہ نشین" سے مراد درگاہ کا روحانی سربراہ
بنچ نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا متولی اور سجادہ نشین کے عہدے ایک جیسے ہیں۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ شروع میں یہ بتانا کیس سے متعلق ہے کہ 1995 کے ایکٹ میں "سجادہ نشین" کی اصطلاح واضح طور پر بیان نہیں کی گئی ہے، حالانکہ قواعد میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ "سجادہ نشین" سے مراد درگاہ کا روحانی سربراہ اور اس درگاہ کے روحانی امور کا انچارج ہے۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ متولی کے کام خالصتاً انتظامی ہوتے ہیں اور متولی کا دفتر کوئی روحانی دفتر نہیں ہے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ واضح ہے کہ متولی کے عہدہ سے کسی شخص کو ہٹانے سے وقف املاک کے سلسلے میں بطور فائدہ اٹھانے والے یا کسی اور حیثیت میں اس کے ذاتی حقوق یا سجادہ نشین کے طور پر اس کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
ہائی کورٹ نے نتیجہ اخذ کرنے میں سنگین غلطی کی
بنچ نے کہا، "موجودہ معاملے میں یہ مسئلہ متولی کی تقرری سے متعلق نہیں ہے، بلکہ متنازعہ درگاہ کے سجادہ نشینوں کی تقرری سے متعلق ہے۔ اس لیے سول عدالت کے پاس اس معاملے کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔" بنچ نے کہا کہ یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں ایک سنگین غلطی کی ہے کہ ٹرائل کورٹ اور پہلی اپیل کورٹ کا دائرۂ اختیار سنبھالنے اور متنازعہ درگاہ کے سجادہ نشین کے عہدہ سے متعلق معاملہ کا فیصلہ کرنے میں مناسب نہیں ہے اور اس معاملے کو متعلقہ وقف بورڈ کو طے کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔
زیادہ تر معاملات میں سجادہ نشین کا دفتر موروثی
عدالت نے کہا، "لہٰذا، مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں، ہمارا خیال ہے کہ سول عدالت کے پاس اس معاملے میں تنازعہ کی سماعت کا دائرۂ اختیار ہے اور اس لیے ٹرائل کورٹ نے اس معاملے میں تنازعہ کا فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔"
بنچ نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ جیسا کہ "محمدی قانون (چوتھا ایڈیشن)" میں بیان کیا گیا ہے، سجادہ نشین کے دفتر کو اصل بانی کے اپنے جانشین کو نامزد کرنے کا حق حاصل ہے اور جانشین کو بھی یہی حق حاصل ہے۔ بنچ نے مزید کہا کہ یہ بھی واضح ہے کہ زیادہ تر معاملات میں سجادہ نشین کا دفتر موروثی ہو جاتا ہے۔
سجادہ نشین کی حیثیت متولی سے زیادہ
سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا، "ملا نے اپنے "محمڈن لاء کے اصول" (13ویں ایڈیشن) میں سجادہ نشین کی اصطلاح بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سجادہ نشین کی حیثیت متولی سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے متولی کے انتظام کی نگرانی کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ البتہ سجادہ نشین متولی بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں وقف املاک کے حوالے سے اس کا مقام متولی سے بہتر نہیں ہے۔
ہائی کورٹ نے احکامات کو کالعدم قرار دیا تھا کہ یہ حکم غلط ہے
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے عرضی گزار کے حق میں نچلی عدالت کے فیصلے اور پہلی اپیل کورٹ کے ذریعے دیے گئے احکامات کو ایک طرف رکھنے میں ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ سول عدالت کے پاس اس معاملے میں تنازعہ کو سننے کا دائرۂ اختیار نہیں تھا۔ چونکہ سول عدالت کے پاس اس کیس میں تنازعہ سننے کا دائرہ اختیار نہیں ہے، ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے ان احکامات کو کالعدم قرار دیا تھا کہ یہ حکم غلط ہے۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ ہندوستانی عدالتوں نے مستقل طور پر کہا ہے کہ اس طرح کے مذہبی عہدوں کی جانشینی کا تعین عام طور پر ادارے کی مخصوص روایات پر منحصر ہے، موجودہ شخص کی طرف سے رواج، استعمال یا نامزدگی سے ہوتا ہے۔
بنچ نے کہا، "مسلم مذہبی اداروں کے تناظر میں، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ سجادہ نشین یا متولی جیسے عہدوں کو ادارے کی قائم کردہ روایات کے مطابق منتقل کیا جا سکتا ہے، بشمول کسی پیشرو کی طرف سے نامزدگی اور جانشینی کے سخت قوانین کے مطابق نہیں۔"
کرناٹک ہائی کورٹ کا 16 اپریل 2024 کا فیصلہ
سپریم کورٹ نے یہ مشاہدات کرناٹک ہائی کورٹ کے 16 اپریل 2024 کے فیصلے کے خلاف سید محمد عادل پاشاہ قادری عرف سید بودن شاہ قادری کی طرف سے دائر اپیل کو جزوی طور پر اجازت دیتے ہوئے کہے۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایک دیوانی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مطلع شدہ وقف ادارے کے سجادہ نشین کی حیثیت سے متعلق تنازعہ کا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ اختیار قانونی طور پر اور خاص طور پر وقف بورڈ کے لیے وقف ایکٹ کی دفعات کے تحت محفوظ ہے۔
یہ تنازعہ حضرت عقیل شاہ قادری درگاہ کے سجادہ نشین کے روحانی اور موروثی مقام کے حق سے متعلق ہے، جو رام نگر ضلع کے چنا پٹنہ میں واقع "بڑا مکان" کے نام سے مشہور ہے۔
حضرت مردان غیب درگاہ، شیوسمدرم، کرناٹکا چام راج نگر
سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا۔ عدالت نے کہا، "ہم اس اپیل میں ہمارے ذریعہ اٹھائے گئے دائرۂ اختیار کے معاملے کو چھوڑ کر، فریقین کے کیس کا قانون کے مطابق اس کی میرٹ پر فیصلہ کرنے کے لیے معاملے کو ہائی کورٹ کو ریمانڈ دیتے ہیں۔ چونکہ فریقین کے درمیان تنازعہ 1988 سے زیر التوا ہے، ہم ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ سماعت میں تیزی لائی جائے اور معاملے کو جلد ترجیحاً نو ماہ کے اندر نمٹایا جائے۔" ایک متعلقہ معاملے میں، سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے 2008 کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا، جس میں سید محمد عادل پاشاہ قادری کو حضرت مردان غیب درگاہ، شیوسمدرم، کرناٹکا چام راج نگر ضلع میں واقع، کا قانونی سجادہ نشین قرار دینے کے ساتھ ساتھ فیصلوں اور احکامات کی توثیق کی گئی تھی۔