ڈیٹا پروٹیکشن قانون کے خلاف میڈیا ہاؤسز سپریم کورٹ سے رجوع، کہا 'نیوز رومز بند ہو جائیں گے'، مرکز سے جواب طلب
"اگر ہمیں آپ کے بارے میں رپورٹنگ کرنی ہو، تو ہمیں آپ سے اجازت مانگنی ہوگی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟"
By Sumit Saxena
Published : October 27, 2026 at 1:39 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن (ڈی پی ڈی پی) ایکٹ کی دفعات کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دفعات مبینہ طور پر آزادیِ صحافت اور حقِ معلومات (آر ٹی آئی) کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔
یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ نے ڈیجیٹل نیوز پبلشرز ایسوسی ایشن (ڈی این پی اے) کی جانب سے پیش ہونے والی سینئر ایڈوکیٹ مادھوی دیوان کے دلائل سننے کے بعد مرکز کو نوٹس جاری کیا۔
درخواست میں ڈیٹا پروٹیکشن قانون اور اس کے ساتھ وضع کردہ قواعد کی کئی دفعات کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کی دلیل ہے کہ صحافتی سرگرمیوں کے لیے چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے خبروں کی رپورٹنگ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، تحقیقاتی صحافت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور خبروں کے ذرائع کی رازداری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
ڈی این پی اے، جو کہ دی انڈین ایکسپریس، دی ہندو، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز گروپ، زی، این ڈی ٹی وی، نیٹ ورک 18 جیسے بڑے میڈیا اداروں کے ڈیجیٹل ونگز پر مشتمل ایک تنظیم ہے، نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دفعات آزادیِ صحافت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔
اس معاملے کو مزید سماعت کے لیے 17 نومبر کو دیگر زیرِ التوا درخواستوں کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔
سماعت کے دوران، ایڈوکیٹ مادھوی دیوان نے عدالتِ عظمیٰ سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ دفعات پر حکمِ امتناع (سٹے آرڈر) جاری کرنے پر غور کرے اور اصرار کیا کہ ان دفعات کی وجہ سے نیوز رومز بند ہو جائیں گے۔ تاہم، بنچ نے ایسا کوئی بھی حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ بنچ کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے فریق (حکومت) کا مؤقف سنے بغیر یکطرفہ حکم پاس نہیں کریں گے۔
مادھوی دیوان نے بھرپور طریقے سے یہ استدلال کیا کہ یہ شاید پہلی جامع درخواست ہے جو ان اداروں کی طرف سے دائر کی گئی ہے جسے ہم روایتی میڈیا کہتے ہیں۔
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دیوان نے دلیل دی کہ خبر کے بنیادی تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "اگر ہمیں ڈیٹا پرنسپل (یعنی جس شخص کے بارے میں خبر ہے) کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی رضامندی دے گا یا نہیں... تو ٹی وی پر جو کچھ لائیو چلتا ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ اس سے نیوز روم ہی بند ہو جائیں گے۔ اگر مجھے ہر بات کے لیے اجازت اور رضامندی مانگنی پڑی، تو پھر خبر کا فائدہ ہی کیا رہ جائے گا؟"
چیف جسٹس آف انڈیا نے جواب دیا کہ "آپ اس شعبے کے ماہر ہیں اور آپ مرکزی حکومت کو تجاویز دینے کے لیے بہترین شخص ہیں تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔"
بنچ نے زبانی طور پر ریمارکس دیے کہ"یہ ایک عام شہری کے حق اور آپ کے حق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لیے، ایک توازن قائم کرنا ہوگا… آپ یہ رہنمائی اور تجویز دینے کے لیے بہترین شخص ہیں کہ آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اس حق کا غلط استعمال نہ ہو۔"
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دیوان نے کہا کہ اگر اس ایکٹ کا عدالت تفصیلی جائزہ لے، تو یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ قانون صحافت کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا اور انہوں نے اصرار کیا کہ "اگر ہمیں ہر بات کی اجازت مانگنی پڑی تو نیوز رومز بند ہو جائیں گے، جس سے یہ پیشگی سنسرشپ کا نظام بن جائے گا۔"
ایڈوکیٹ دیوان نے کہا کہ "اگر ہمیں آپ کے بارے میں رپورٹ کرنا ہو تو ہمیں آپ سے اجازت مانگنی پڑے گی۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر خبر کیا ہے؟ حالانکہ اگر کوئی چیز غلط، غیر صحیح یا غیر درست ہو تو ہم نتائج کا سامنا کرتے ہیں... اسے شروع ہونے سے پہلے ہی منجمد نہیں کیا جا سکتا۔" انہوں نے مزید کہا کہ نیوز آرگنائزیشنز کیبل ایکٹ، ڈاؤن لنکنگ اور اپ لنکنگ، آئی ٹی رولز اور پریس کونسل کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے ہی ریگولیٹڈ ہیں۔
بینچ کو مطلع کیا گیا کہ آر ٹی آئی ایکٹ میں ترمیم کو چیلنج کرنے والی دیگر زیر التواء درخواستیں بھی موجود ہیں، تاہم، صحافت پر پڑنے والے اثرات کی بنیاد پر یہ پہلا جامع چیلنج تھا۔
آئین کی دفعہ 32 کے تحت دائر کی گئی اس درخواست میں ڈی پی ڈی پی ایکٹ کی دفعات 7، 17(2)، 18، 19، 27، 29، 36، 37 اور 44(3) کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ ڈی پی ڈی پی رولز، 2025 کے قواعد 16، 17 اور 23 کو بھی چیلنج کرتی ہے۔
درخواست میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن کی مجوزہ قانون سازی کے سابقہ ورژن میں صحافتی مقاصد کے لیے واضح طور پر چھوٹ فراہم کی گئی تھی۔
ایسوسی ایشن نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی دفعہ 8(1)(j) میں ترمیم کو بھی چیلنج کیا ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی عوامی عہدیداروں سے متعلق معلومات تک رسائی کو محدود کرتی ہے اور عوامی جانچ کے لیے دستیاب معلومات کے دائرہ کار کو تبدیل کرتی ہے۔
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