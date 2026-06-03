شادی کے بعد بھی بیٹی کا اپنے والدین کے گھر سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔، حکومت اس کے حقوق سے انکار نہیں کر سکتی
سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف شادی کی وجہ سے بیٹی کو خاندان سے باہر سمجھنا امتیازی سلوک ہے۔
Published : June 3, 2026 at 5:28 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کہا کہ ازدواجی حیثیت دوسروں پر انحصار کا تعین نہیں کر سکتی اور یہ تصور کرنا آئینی طور پر غلط ہے کہ شادی شدہ بیٹی اپنے والدین کے خاندان سے آزاد ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بیٹی کو اس کی شادی کی وجہ سے کسی فلاحی اسکیم کے فوائد سے انکار نہیں کیا جاسکتا، بشرطیکہ وہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتی ہو۔
سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک بھر میں فلاحی اسکیموں تک خواتین کی رسائی کو نئی شکل دینے کے لیے تیار ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فرسودہ، صنفی تعصب پر مبنی سوچ کی بنیاد پر فوائد کو روکا نہیں جا سکتا۔
انحصار، آئینی طور پر غلط ہے
منگل کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں، جسٹس پی ایس کی بنچ۔ نرسمہا اور آلوک ارادے نے کہا کہ یہ نظریہ کہ شادی شدہ بیٹی اپنے والدین کے خاندان کا حصہ نہیں بنتی ہے یا اب ان پر انحصار نہیں کرتی ہے "آئینی طور پر غلط ہے۔"
بنچ نے کہا کہ شادی سے نہ تو بیٹی اور اس کے والدین کے درمیان رشتہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس یقین کے لیے ایک درست بنیاد فراہم کرتا ہے کہ وہ انحصار کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ موجودہ سماجی حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بہت سی شادی شدہ بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں، ان کی حمایت کرتی ہیں یا ان پر انحصار کرتی ہیں۔
"اسی طرح، ایسے بیٹے ہوسکتے ہیں جو تعریف میں شامل ہونے کے باوجود، خاندان پر منحصر نہیں ہیں،" اس نے کہا۔ بنچ نے مزید کہا، "انحصار ایک حقیقت کا سوال ہے اور اس کا قطعی طور پر ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر تعین نہیں کیا جا سکتا۔"
بنچ نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اسکیم شادی شدہ بیٹوں کو غور سے خارج نہیں کرتی ہے۔ "ایک بیٹا اپنی شادی شدہ زندگی کے باوجود خاندان میں رہتا ہے، جبکہ ایک بیٹی کو خاندان سے صرف اس لیے خارج کر دیا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔"
بنچ نے کہا، "یہ امتیاز جنس کی بنیاد پر دقیانوسی تصورات پر مبنی ہے کہ شادی کے بعد بیٹی دوسرے خاندان کی رکن بن جاتی ہے اور اپنے زچگی کے خاندان سے تمام رشتے توڑ دیتی ہے۔"
بنچ نے کہا کہ ایسی سوچ مساوات کی آئینی ضمانت سے مطابقت نہیں رکھتی اور صنفی عدم مساوات کے پرانے تصور کو برقرار رکھتی ہے جسے آئین ختم کرنا چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ مشاہدات اتر پردیش کے امیٹھی سے تعلق رکھنے والی شادی شدہ بیٹی کلثوم نشا کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے کہے۔
نشا کو صرف اس بنیاد پر اس کی ماں کی موت کے بعد مناسب قیمت کی دکان سے انکار کر دیا گیا تھا۔ کہ وہ شادی شدہ تھی۔ اس کی والدہ بدرن نشا کو 2013 میں ایک مناسب قیمت کی دکان الاٹ کی گئی تھی۔
بنچ نے کہا کہ ریاست کا یہ دعویٰ کہ شادی شدہ بیٹی مقامی رہائش کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی اتنی ہی غلط ہے۔ بنچ نے کہا کہ تمام شادی شدہ بیٹیوں کے اخراج کو اس قیاس پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ہر شادی شدہ بیٹی لازمی طور پر کہیں اور رہتی ہے۔ عدالت نے کہا، "آئینی فیصلے ایسے مفروضوں پر مبنی نہیں ہو سکتے جو حد سے زیادہ اور حقیقت سے ہٹ کر ہوں۔"
بنچ نے کہا کہ منحصر کوٹہ کا مقصد نہ تو ڈیلرشپ کو جانشینی یا وراثت فراہم کرنا ہے اور نہ ہی نسب کا بدلہ دینا ہے۔
اس کا مقصد محدود اور مخصوص ہے: متوفی ڈیلر کے زیر کفالت خاندان کو فوری مالی امداد فراہم کرنا اور عوامی تقسیم کے نظام میں تسلسل کو یقینی بنانا۔ سپریم کورٹ نے کہا، "ایک بار جب انحصار کو بنیادی معیار کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے، تو شادی شدہ بیٹی کو صرف اس کی ازدواجی حیثیت کی بنیاد پر چھوڑ دینا مکمل طور پر مضحکہ خیز اور خود کو شکست دینے والا بن جاتا ہے۔"
بنچ نے کہا کہ شادی شدہ بیٹیوں کو "خاندان" کی تعریف سے خارج کرنا معقول درجہ بندی کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اور یہ واضح طور پر من مانی ہے۔ بنچ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرف رکھ دیا اور شادی شدہ بیٹیوں کو مناسب قیمت کی دکانوں کی شفقت کے ساتھ الاٹمنٹ کے لیے "خاندان" کی تعریف سے خارج کرنے کو غیر آئینی قرار دیا۔ بنچ نے مجاز اتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ چار ہفتوں میں کلثوم نشا کے حق میں الاٹمنٹ آرڈر جاری کرے۔
کیس کیا ہے؟
درخواست گزار کی والدہ کا مارچ 2024 میں انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں، کلثوم — جو دکان کی مالک تھیں — وہ — جو گھر چلانے میں اپنی ماں کی مدد کر رہی تھیں اور اپنی چار بہنوں کے لیے واحد کمانے والی تھیں، جن میں سے ایک بینائی سے محروم ہے — نے الاٹمنٹ کے لیے درخواست دی۔
عرضی گزار کی درخواست کو حکام اور الٰہ آباد ہائی کورٹ نے اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ شادی شدہ بیٹی متعلقہ حکومتی حکم کے تحت "خاندان" کی تعریف میں نہیں آتی ہے۔