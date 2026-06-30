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سپریم کورٹ نے آسارام ​​کو عبوری راحت دینے سے کیا انکار، راجستھان حکومت کو نوٹس جاری

سپریم کورٹ نے عصمت دری کی سزا کو چیلنج کرنے والی آسارام ​​کی عرضی پر جاری کیا نوٹس، سزا پر روک لگانے سے انکار کیا۔

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آسارام ​​باپو (ANI فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 2:01 PM IST

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نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو راجستھان حکومت سے خود ساختہ مذہبی رہنما آسارام ​​باپو کی درخواست پر جواب طلب کیا۔ درخواست میں، اس نے 2013 کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا جس میں ایک نابالغ کی عصمت دری کیس میں باپو کی سزا اور عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا تھا۔

یہ معاملہ جسٹس ایم ایم سندریش اور شیل ناگو کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ سماعت کے دوران آسارام ​​کے وکیل نے کہا کہ ان کے مؤکل کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے اور وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔

آسارام کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں

ریاستی حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے بنچ کو بتایا کہ آسارام ​​کو 2 جون کو اسپتال لے جایا گیا تھا اور آسارام کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں نظر آیا۔ بنچ نے زبانی طور پر کہا کہ ہم اس وقت ضمانت نہیں دے رہے ہیں۔ بنچ نے مزید کہا، "ریاست کو سننے کے بعد، ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا ضمانت کی فوری ضرورت ہے، جیسے کہ ایسی صورت حال میں جہاں آسارام کی جان کو خطرہ ہو۔"

مؤکل سوشل میڈیا ٹرائل کا شکار

آسارام ​​کے وکیل نے کہا کہ اس کا مؤکل سوشل میڈیا ٹرائل کا شکار ہے۔ متاثرہ کے وکیل نے اعتراض کیا۔ بنچ نے درخواست گزار کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کو جاری رکھنے کی ہدایت کی اور ضمانت پر تب ہی غور کرنے پر رضامندی ظاہر کی جب اس کی صحت خراب ہو۔

بیان سننے کے بعد بنچ نے سزا معطل کرنے کی درخواست پر ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا۔ بنچ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر درخواست گزار کی صحت خراب ہوتی ہے تو وہ اس معاملے کو فوری طور پر فہرست میں لانے کا ذکر کر سکتا ہے۔

ایک بچے پر دخول جنسی حملہ سے متعلق الزامات

27 مئی کو، راجستھان ہائی کورٹ نے کیس میں آسارام ​​کی سزا کو برقرار رکھا، لیکن انہیں تعزیرات ہند (آئی پی سی) اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پی او سی ایس او) ایکٹ کے تحت گینگ ریپ اور ایک بچے پر دخول جنسی حملہ (Penetrative sexual assault) سے متعلق الزامات سے بری کر دیا۔

آشرم میں نابالغ طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کا مجرم

اپریل 2018 میں، آسارام ​​کو اپنے آشرم میں ایک نابالغ طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور اسے آئی پی سی، جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (پی او سی ایس او) ایکٹ اور جووینائل جسٹس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔

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