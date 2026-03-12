اگر سبھاس چندر بوس کے ورثاء ان کی راکھ واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ آگے آئیں: سپریم کورٹ
عدالت نے کہا کہ بیٹی درخواست گزار نہیں ہے۔ اگر وہ لاش واپس لانا چاہتی ہے تو اسے درخواست گزار بننا چاہیے۔
Published : March 12, 2026 at 2:47 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے پوتے آشیش رے کی طرف سے نیتا جی کی میت کی ہندوستان واپسی کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کردیا۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر بوس کے ورثا چاہتے ہیں کہ راکھ کو ملک میں واپس لایا جائے تو انہیں آگے آنا چاہیے اور کہا، "ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے جذبات کی قانونی کارروائی کی جائے۔"
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیا باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ آشیش رے کی طرف سے سینئر وکیل اے ایم سنگھوی پیش ہوئے۔
سماعت کے دوران سنگھوی نے بنچ کو مطلع کیا کہ سبھاش چندر بوس کی بیٹی انیتا بوس عدالتی سماعتوں میں عملی طور پر شرکت کر رہی ہیں اور درخواست کی حمایت کرتی ہیں۔
بنچ نے نشاندہی کی کہ اس سے قبل بھی اسی طرح کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور انہیں خارج کر دیا گیا تھا۔ سی جے آئی نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کتنی بار عدالت کے سامنے آئے گا۔ سنگھوی نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔
بنچ نے پوچھا، "بالواسطہ، براہ راست... یہ پٹیشن دوبارہ کیوں آرہی ہے؟ سب سے پہلے، راکھ کہاں ہے؟ کیا ثبوت ہے؟" سنگھوی نے کہا کہ واحد وارث بیٹی ہے، جو اب 84 سال کی ہے اور اسکرین پر ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ ہر ہندوستانی سربراہ مملکت نے نیتا جی کی راکھ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جاپان میں رینکوجی مندر کا دورہ کیا ہے، جو وہاں محفوظ ہیں۔
سی جے آئی نے کہا، "سب سے پہلے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خاندان کے کتنے افراد زندہ ہیں۔ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک، اس میں کوئی شک نہیں۔
سنگھوی نے کہا کہ نیتا جی کا صرف ایک بچہ تھا، اور واحد وارث محترمہ انیتا ہیں، جو آسٹریا میں رہتی ہیں۔ جسٹس باغچی نے کہا کہ وہ درخواست گزار نہیں ہیں اور کہا کہ "وارث کو ہمارے سامنے پیش ہونے دو... اگر وارث چاہتا ہے کہ راکھ ہمارے ملک میں لائی جائے، تو وارث کو ہمارے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔"
ڈاکٹر سنگھوی، ہم نے آپ کو یہ واضح کر دیا ہے۔ ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے جذبات کو قانونی کارروائی میں تبدیل کیا جائے۔ لیکن انہیں آگے آنا چاہیے۔
باغچی نے کہا، "کیونکہ خاندان کے اندر اس واقعے کے بارے میں ہمارے علم میں اختلافات ہیں..." سنگھوی نے عدالت سے انیتا کو بولنے کی اجازت دینے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ ان کی طرف سے ایک اور حلف نامہ داخل کریں گے۔ سی جے آئی نے کہا، "آپ کو ٹائمنگ بھی معلوم ہے، ہمیں کچھ کہنے پر مجبور نہ کریں۔"
سنگھوی نے کہا کہ یہاں وقت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلسل لکھ رہی ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ بنچ عرضی پر غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، سنگھوی نے بنچ پر زور دیا کہ وہ رے کو پٹیشن واپس لینے کی اجازت دے۔
سنگھوی نے کہا کہ بیٹی عرضی داخل کرے گی۔ اس لیے درخواست کو واپس لے کر خارج کر دیا گیا۔