سپریم کورٹ نے تمل ناڈو میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی کے مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی
مدراس ہائی کورٹ نے 27 مئی کو ریاست میں کہیں بھی گائے اور بچھڑے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 1:59 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی جس میں تمل ناڈو میں بقرہ عید یا کسی اور دن کہیں بھی گائے یا بچھڑے کے ذبیحہ پر پابندی لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔
یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ بنچ تمل ناڈو کی اس عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں ریاست میں گایوں اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔
بنچ نے ریاستی حکومت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے حکم پر عبوری روک لگا دی۔ بنچ نے کہا کہ پہلی نظر میں، ہائی کورٹ کے حکم کے آخری پیراگراف (جس نے پوری ریاست میں پابندی عائد کی ہے) میں "تصحیح" کی ضرورت ہے۔
ریاستی حکومت کی درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے گائے اور بچھڑوں کے ذبیحہ پر "مکمل پابندی" لگا دی، جب کہ اس کے سامنے دائر درخواست میں صرف عوامی مقامات پر گائے کے ذبیحے کو روکنے تک ہی محدود تھی۔ ریاستی حکومت نے اصرار کیا کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں اپنی حدود سے تجاوز کیا اور ایسی 'ریلیف' دے سی جس کے لیے نہ تو اپیل کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی درخواست دی گئی تھی۔
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ریاستی حکومت نے دلیل دی کہ یہ حکم ریاست کے قانونی ڈھانچے کے خلاف ہے اور یہ عدالتی حکم قانون کو "از سر نو لکھنے اور دوبارہ ترتیب دینے" کے مترادف ہے۔
ہائی کورٹ کے جسٹس جی آر جسٹس سوامیناتھن اور وی لکشمی نارائن کی ڈویژن بنچ نے یہ حکم ہندو مکل کاچی کے جنرل سکریٹری کے سوریہ پرشانت کی پی آئی ایل کی بنیاد پر یہ حکم بقرہ عید سے ایک دن پہلے 27 مئی کو دیا تھا۔
درخواست گزار کی استدعا تھی کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایات دی جائیں کہ مویشیوں کی قربانی صرف مقررہ جگہوں پر ہی ہو۔ لیکن، ہائی کورٹ نے مکمل پابندی کا حکم جاری کرتے ہوئے گائے اور بچھڑوں کو کہیں بھی اور کسی بھی دن ذبح کرنے پر پابندی لگا دی۔
ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے لیے حکومت کے اس حکم پر انحصار کیا جس میں کہا گیا تھا کہ دودھ کی پیداوار اور دیہی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے گایوں کے ذبیحہ پر روک لگانا ضروری ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کی نظیروں کا بھی حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ بقرہ عید منانے کے لیے گایوں کا ذبیحہ کوئی لازمی روایت نہیں ہے۔
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