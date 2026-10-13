کمانڈر ان تھیف کیس، سپریم کورٹ نے پی ایم مودی سے جڑے ہتکِ عزت کے معاملے میں راہل گاندھی کو دی راحت، ٹرائل پر لگائی روک
بینچ نے کورٹ کے 8 ستمبر کے حکم کے خلاف راہل گاندھی کی درخواست پر 4 ہفتوں میں جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا۔
Published : October 13, 2026 at 12:44 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز کانگریس رہنما راہل گاندھی کے خلاف درج مجرمانہ ہتکِ عزت (Criminal Defamation) کے کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر عبوری روک لگا دی ہے۔ یہ کیس وزیر اعظم نریندر مودی کو 'کمانڈر ان چیف' کے بجائے مبینہ طور پر 'کمانڈر ان تھیف' کہنے والے ان کے مبینہ بیان پر چل رہا ہے۔
اس معاملے کی سماعت جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس اپریش کمار سنگھ کی بینچ نے کی۔ راہل گاندھی کی طرف سے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ بینچ نے بمبئی ہائی کورٹ کے 8 ستمبر کے اس حکم کے خلاف راہل گاندھی کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے 4 ہفتوں میں جواب دینے کا نوٹس جاری کیا، جس میں ہائی کورٹ نے اس مجرمانہ ہتکِ عزت کے کیس کو خارج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
Supreme Court stays the trial court proceedings against Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi in a criminal defamation case over his alleged ‘Chowkidar Chor Hai’ remarks against Prime Minister Narendra Modi. Supreme Court also issues notice on Rahul Gandhi’s plea against the Bombay High Court order refusing to quash the defamation case.— ANI (@ANI) October 13, 2026
'کمانڈر ان چیف' کے بجائے 'کمانڈر ان تھیف'
سپریم کورٹ کی بینچ نے اپنے حکم میں کہا، "نوٹس جاری کر کے 4 ہفتوں میں جواب مانگا جائے۔ اس دوران ٹرائل کورٹ کے سامنے جاری اگلی تمام کارروائی پر روک رہے گی"۔ بمبئی ہائی کورٹ نے 2019 میں کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کی گئی ان کی مبینہ ہتکِ عزت آمیز ریمارکس پر جاری کیے گئے سمن کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں انہوں نے پی ایم کو 'کمانڈر ان تھیف' کہا تھا۔
ہائی کورٹ نے 2021 کے عبوری حکم کو چھ ہفتوں کے لیے برقرار رکھا
ہائی کورٹ کے جسٹس این آر بورکر کی سنگل بینچ نے مجسٹریٹ کورٹ کے حکم کے خلاف راہل گاندھی کی دائر کردہ درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ تاہم، ہائی کورٹ نے اپنے 2021 کے عبوری حکم کو چھ ہفتوں کے لیے برقرار رکھا تھا، جس کی وجہ سے راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا وقت مل گیا۔
ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کے قانونی استدلال کو تسلیم نہیں کیا
یہ شکایت مہیش شری شریمل نامی شخص نے درج کرائی تھی، جنہوں نے ہائی کورٹ میں راہل گاندھی کی درخواست کی سخت مخالفت کی تھی۔ شریمل کا مؤقف تھا کہ بی جے پی (BJP) کے رکن ہونے کے ناطے، وہ بھی اپنی پارٹی کے اعلیٰ ترین رہنما کے خلاف کی گئی ان تنقیدوں سے شدید دکھی اور متاثر ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کے اس قانونی استدلال کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ شری شریمل اس معاملے میں براہِ راست متاثرہ فریق (Aggrieved Party) نہیں ہیں کیونکہ وہ ریمارکس ایک مخصوص فرد کے لیے تھیں نہ کہ پوری سیاسی پارٹی کے لیے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے راہل گاندھی کو راحت ملی ہے۔