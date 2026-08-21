سپریم کورٹ نے 105 سالہ قیدی کو رہا کردیا، 1988 کے قتل کیس کی قانونی جنگ ختم
قانونی طور پر منڈل کی عمر قید کی سزا مکمل نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی انہیں دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا۔
Published : August 21, 2026 at 5:02 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے 105 سالہ رسک چندر منڈل کو بڑی راحت دیتے ہوئے ان کے خلاف کئی دہائیوں سے جاری قتل کے مقدمے کو ختم کردیا اور ان کی باقی ماندہ سزا، اگر کوئی ہو، معاف کردی۔ عدالت نے نومبر 2024 میں دی گئی عبوری ضمانت کے حکم کو بھی حتمی قرار دے دیا، جس کے بعد اب انہیں دوبارہ جیل نہیں جانا ہوگا۔
رسک چندر منڈل کا تعلق مغربی بنگال کے مالدہ ضلع سے ہے اور وہ 1920 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1988 میں پیش آنے والے ایک قتل کے مقدمے میں انہیں 1994 میں، 68 سال کی عمر میں، مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ طویل عرصے تک جیل میں رہے، یہاں تک کہ 29 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دی۔
جمعہ کو یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا۔ سپریم کورٹ نے رسک چندر منڈل کی انتہائی ضعیفی کو مدنظر رکھتے ہوئے مقدمہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ان کی باقی ماندہ سزا، اگر کوئی باقی ہے، معاف کی جاتی ہے اور 2024 میں دی گئی عبوری ضمانت کو اب مستقل اور حتمی قرار دیا جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانونی طور پر ان کی عمر قید کی سزا مکمل نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی انہیں دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ فیصلہ تقریباً چار دہائیوں سے جاری ایک قانونی معاملے کا اختتام ہے، جس میں منڈل نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزار دیا۔ نومبر 2024 میں سپریم کورٹ نے انہیں عبوری ضمانت دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ موجودہ رِٹ پٹیشن زیرِ سماعت رہنے تک انہیں ٹرائل کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ شرائط کے مطابق عبوری ضمانت یا پیرول پر رہا کیا جائے۔
اس وقت مغربی بنگال حکومت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ منڈل کو عمر سے متعلق طبی مسائل درپیش ہیں، تاہم ان کی مجموعی صحت مستحکم ہے۔ حکومت کے وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جلد 104 سال کے ہونے والے ہیں۔ ان کی انتہائی عمر اور صحت کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے انہیں عبوری راحت دی تھی۔ رسک چندر منڈل کو 1988 کے قتل کیس میں 1994 میں، 68 سال کی عمر میں، مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔
2018 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں ان کی سزا کے خلاف دائر اپیل خارج کردی تھی۔ اس کے بعد منڈل نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تاہم اس وقت انہیں مطلوبہ قانونی راحت نہیں مل سکی۔ بعد ازاں 2020 میں، جب ان کی عمر 99 سال تھی، انہوں نے قبل از وقت رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں انہوں نے اپنی انتہائی عمر اور عمر سے متعلق بیماریوں کو بنیاد بنایا تھا۔ مئی 2021 میں سپریم کورٹ نے مغربی بنگال حکومت کو نوٹس جاری کیا تھا۔
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1988 میں شروع ہونے والے قتل کے مقدمے سے لے کر 2026 تک رسک چندر منڈل کی قانونی جنگ تقریباً 38 سال جاری رہی۔ اس دوران وہ نوجوان یا ادھیڑ عمر شخص سے 105 سالہ ضعیف ہوگئے۔ عدالت نے باقی ماندہ سزا ختم کرنے کے ساتھ یہ بھی یقینی بنایا کہ انہیں دوبارہ جیل نہ بھیجا جائے۔ اس طرح 1988 کے قتل کیس سے وابستہ یہ طویل قانونی باب اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا ہے۔