پنائیار ندی تنازع: سپریم کورٹ کا تمل ناڈو اور کرناٹک کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے ٹریبونل کے قیام کا حکم
سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ دریائے پنائیار کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ٹریبونل قائم کرے۔
Published : February 2, 2026 at 1:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو تمل ناڈو اور کرناٹک کے درمیان پنائیار ندی کے پانی کی تقسیم پر زیر التواء تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ٹریبونل کے قیام کی ہدایت دی۔
گذشتہ سال 19 دسمبر کو سپریم کورٹ نے تمل ناڈو حکومت کے کیس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جس میں دریائے پنائیار کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آبی تنازع ٹریبونل کے قیام کی درخواست کی گئی تھی۔ دریائے پنائیار ایک بین ریاستی دریا ہے، جس کا اوپری حصہ کرناٹک میں اور نچلہ حصہ تمل ناڈو میں واقع ہے۔
جسٹس وکرم ناتھ کی سربراہی والی بنچ نے پیر کو پینائیار ندی کے پانی کی تقسیم پر تمل ناڈو اور کرناٹک کے درمیان زیر التواء تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ٹریبونل کے قیام کی ہدایت دی۔
سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو ایک ماہ کے اندر 'آبی تنازع ٹریبونل' قائم کرنے کا حکم دیا۔
سپریم کورٹ نے اس معاملے میں گذشتہ سال دسمبر میں سماعت مکمل کر لی تھی، کیوں کہ مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ ندی کے کنارے کی ریاستوں کے بیچ تنازعات کو باہمی رضامندی سے حل کرنے کے لیے اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔
تمل ناڈو نے 1956 کے ایکٹ کی دفعہ تین کے تحت ایک شکایت درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ کرناٹک کی طرف سے دریائے پنیار اور اس کی معاون ندی، مارکنڈیا ندی پر شروع کیے گئے مختلف پروجیکٹوں نے ریاست اور اس کے باشندوں کے مفادات کو بری طرح متاثر کیا ہے یا ان سے بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
اس کی مخالفت کرتے ہوئے کرناٹک نے کہا کہ آبی ذخیرے میں موجود کل 11.77 ٹی ایم سی پانی میں سے ریاست 9.77 ٹی ایم سی استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، اس کے بعد تمل ناڈو کے لیے دو ٹی ایم سی اور اضافی پانی بچے گا۔ کرناٹک حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ تمل ناڈو کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔
مرکزی حکومت نے گذشتہ سال جنوری میں ایک حلف نامے میں کہا کہ وہ وزارتی سطح کی میٹنگ بلانے کے لیے تیار ہے، اور بعد ازاں مارچ سال 2025 میں ایک میٹنگ طے کی گئی۔ تمل ناڈو نے میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا اور ٹریبونل کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔
مرکزی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگر متعلقہ ریاستوں نے بات چیت سے انکار کر دیا ہے تو وہ ملاقات کا شیڈول نہیں دے سکتی۔ تمل ناڈو کے وکیل نے دلیل دی کہ ٹریبونل کی تشکیل کے لیے ہدایت جاری کی جانی چاہیے کیونکہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ کرناٹک کے وکیل نے دلیل دی کہ متعلقہ ریاستوں کو آبی تنازع حل کرنے کا ایک اور موقع ملنا چاہیے۔
