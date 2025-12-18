یوپی اور کیرالہ میں ایس آئی آر کی تاریخ میں توسیع کا امکان، سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو غور کرنے کی ہدایت
الیکشن کمیشن نے عدالت سے یوپی اور کیرالہ میں ایس آئی آر کے خلاف داخل عرضیوں پر جواب داخل کرنے کیلئے مزید وقت مانگا ہے۔
Published : December 18, 2025 at 8:23 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) سے کہا کہ وہ اتر پردیش اور کیرالہ میں ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے لیے فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی درخواست پر ہمدردی سے غور کرے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل بنچ اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔
الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے سینئر وکیل راکیش دویدی نے کہا کہ انہیں اتر پردیش اور کیرالہ میں ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر اپنا جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔
اتر پردیش میں ایس آئی آر کیس میں مختلف فریقوں کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے بنچ سے ریاست میں فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھانے کی درخواست کی۔ بنچ نے استدلال کیا کہ اتر پردیش میں انتخابات مارچ-اپریل سنہ 2027 میں ہونے والے ہیں اور ایس آئی آر کے عمل میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ ای سی آئی کے وکیل نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جہاں ضروری ہوا وقت بڑھایا جائے گا۔
سینئر وکیل کپل سبل نے کیرالہ میں ایس آئی آر سے متعلق درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 25 لاکھ نام ووٹر لسٹ سے حذف ہونے کے دہانے پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے کیسز ہیں جن میں شوہر کا نام موجود ہے لیکن بیوی کا نام نہیں ہے اور بیوی کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔
بنچ نے درخواست گزاروں کو کاؤنٹ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کے حوالے سے اپنا کیس الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ ایسی اپیلوں پر ہمدردی کے ساتھ غور کرے۔ بنچ نے کہا کہ "تمام زمینی حقائق اور تمام ضروری تحفظات کو مدنظر رکھتے ہوئے ای سی آئی مناسب فیصلہ کرے گا۔"
سپریم کورٹ ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں ایس آئی آر کے عمل کو چیلنج کرنے والی کئی عرضیوں کی سماعت کر رہا تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے وکلا چھ جنوری 2026 کو ایس آئی آر کے عمل کی درستگی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنے دلائل پیش کریں گے۔
الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق اتر پردیش میں ایس آئی آر کاؤنٹ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 دسمبر ہے اور ڈرافٹ ووٹر لسٹ 31 دسمبر کو شائع ہونے کی امید ہے۔ اسی طرح کیرالہ میں ایس آئی آر کاؤنٹ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 دسمبر کو ختم ہوگی، اور ڈرافٹ ووٹر لسٹ 23 دسمبر کو شائع ہونے والی ہے۔
