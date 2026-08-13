سپریم کورٹ نے پوچھا، کیا پارٹی کے قانون سازوں کے بٹوارے کا اثر شیو سینا پر پڑا؟
ادھو گروپ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا، جس میں ایکناتھ شندے کی قیادت والے گروپ کو 'اصلی شیو سینا' مانا گیا۔
Published : August 13, 2026 at 10:53 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز کہا کہ اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ کیا شیو سینا میں کوئی تقسیم ہوئی تھی اور کیا یہ تقسیم قانون ساز پارٹی (Legislative Party) سے شروع ہو کر تنظیم اور بنیادی رکنیت تک پھیل سکتی ہے۔
اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کی۔ بنچ کے سامنے شیو سینا (UBT) کا موقف سینئر وکیل کپل سبل نے رکھا۔ بنچ ادھو ٹھاکرے گروپ کی اس درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس کے تحت ایکناتھ شندے کے گروپ کو 'اصلی شیو سینا' تسلیم کیا گیا تھا اور پارٹی کا نام اور انتخابی نشان ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
شیو سینا کے پاس 19 لاکھ ارکان
سماعت کے دوران جسٹس باغچی نے کہا کہ پارٹی کا بٹوارا ایک الگ سوال ہے اور انتخابی نشان کا معاملہ پارٹی سے جڑا ایک الگ مسئلہ ہے۔ بٹوارے کا فیصلہ دسویں شیڈول (Tenth Schedule) کے تحت کیا جانا ہے۔ بنچ نے لیجسلیٹو پارٹی (ایوان کے ارکان) میں بٹوارے اور پولیٹیکل پارٹی (سیاسی جماعت) میں بٹوارے کے بارے میں پوچھا۔ ساتھ ہی، بنچ نے کہا کہ درخواست گزار کے حلف نامے سے پتہ چلتا ہے کہ تنظیم اور پرائمری ممبرشپ (جس میں 4 لاکھ سے زیادہ شیو سینک شامل ہیں) میں مخالف گروپ کو کافی حمایت حاصل ہے۔ سبل نے کہا کہ ان کے کلائنٹ کے پاس 19 لاکھ ارکان ہیں۔
لیجسلیٹو پارٹی میں کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی
جسٹس باغچی نے کہا، 'سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ کیا کوئی تقسیم (یعنی بٹوارا) ہوا ہے۔ تقسیم کا آغاز بھلے ہی لیجسلیٹو پارٹی (قانون ساز جماعت) سے ہو، لیکن یہ تنظیم اور بنیادی رکنیت تک بھی پھیل سکتا ہے۔' کپل سبل نے آئینی بنچ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دلیل دی کہ لیجسلیٹو پارٹی میں کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔
بنچ نے کہا، 'آئینی بنچ کا کہنا ہے کہ تقسیم کی جانچ کو محض لیجسلیٹو پارٹی میں تقسیم تک ہی محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ اگر لیجسلیٹو پارٹی میں تقسیم شروع ہوتی ہے اور بعد میں وہ تنظیم اور بنیادی رکنیت میں بھی نظر آتی ہے، تو اس پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بڑی تقسیم کا مرکز (ایپی سینٹر) ہو سکتا ہے۔'
شیو سینا کے پارٹی ڈھانچے سے باہر کے لوگ
بنچ نے کہا کہ اسے اس معاملے پر مکمل واضحیت (Clarification) چاہیے۔ بنچ نے مزید کہا، 'شندے گروپ کو 11 ’ریاستی انچارجوں‘ (اسٹیٹ انچارجز) کی حمایت حاصل تھی۔ ریاستی انچارج پارٹی کے ڈھانچے کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ وہ شیو سینا کے پارٹی ڈھانچے سے باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سیاسی جماعت پر غور کرتے ہیں، تو ہمارا دھیان صرف عہدیداروں پر ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں (4.48 لاکھ) بنیادی ارکان (پرائمری ممبرز) پر بھی غور کرنا ہوتا ہے۔'
بنچ نے کہا کہ ایک تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے اور اس کے اندر لیجسلیٹو پارٹی کا ایک ذیلی گروپ ہوتا ہے۔ لیجسلیٹو پارٹی میں دراڑ پیدا ہوتی ہے اور وہ بنیادی رکنیت تک پہنچ جاتی ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ اس پس منظر میں الیکشن کمیشن پارٹی کے انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کو کس طرح دیکھے گا۔
کورٹ زمینی حقیقت کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرے
سبل نے الیکشن کمیشن کے اس طریقے پر سوالات اٹھائے، جس سے اس نے یہ طے کیا تھا کہ کیا پارٹی کے اندر کوئی حقیقی تنازعہ تھا اور کیا کمیشن کے پاس جانے والے گروپ نے شیو سینا کے آئین کے تحت دستیاب تمام اندرونی راستوں (انٹرنل ریمیڈیز) کا استعمال کر لیا تھا۔ جسٹس باغچی نے سبل سے کہا کہ بنچ کو ان سوالات پر صرف قانونی نقطۂ نظر سے نہیں، بلکہ زمینی حقیقت کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا۔
آپ کو زمینی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے
بنچ نے کہا، 'جب پارٹی میں بٹوارا (تقسیم) ہوتا ہے، تو یہ ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں الیکشن کمیشن نے مخالف گروپ کے وجود اور پارٹی کی رکنیت پر اس کے اثرات کو ضرور دھیان میں رکھا ہو گا۔' سبل نے دلیل دی کہ ایکناتھ شندے کو پارٹی کی رائے لیے بغیر صرف لیجسلیٹو (قانون ساز) طاقت کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا اور پوچھا کہ اگر زمینی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو کیا ہو گا۔ سبل نے کہا، 'فطری طور پر لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کو اس زمینی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔'
الیکشن کمیشن کی صلاحیت اور دائرۂ اختیار
سبل نے مزید کہا کہ شندے کو غیر قانونی طریقے سے سی ایم (وزیر اعلیٰ) بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، 'پھر آپ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں۔ ہماری طاقت دیکھیے۔ یہ زمینی حقیقت کا دوسرا پہلو ہے۔' چیف جسٹس نے کہا کہ سبل کا یہ کہنا شاید درست نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس شروعات میں ہی دائرۂ اختیار (Jurisdiction) کی کمی ہے اور اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف اس مخصوص معاملے پر نہیں، بلکہ الیکشن کمیشن کی صلاحیت اور دائرۂ اختیار کے عمومی اصول پر غور کر رہے ہیں۔
نتیجہ تک پہنچنے کے لیے دلیل کو توڑ مروڑ دیا جاتا ہے
سبل نے الیکشن کمیشن کے اس جائزے (اسیسمنٹ) کو بھی چیلنج کیا جس میں شیو سینا کے تنظیمی ڈھانچے کا تجزیہ کیا گیا تھا، جس میں پارٹی چیف کے اختیارات اور مختلف تنظیمی عہدوں کو بھرنے کا طریقہ کار شامل ہے۔ یہ دلیل دی گئی کہ الیکشن کمیشن کا (شیو سینا کے) آئین کو آمریت پر مبنی بتانا، اصل میں تنظیمی ڈھانچے کو غور و خوض سے باہر رکھنے اور آخر کار انتخابی نشان کے تنازعہ پر فیصلہ کرنے کے لیے لیجسلیٹو اکثریت پر انحصار کرنے کی ایک کوشش تھی۔
سبل نے کہا، 'آپ پہلے ہی نتیجہ طے کر لیتے ہیں اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے دلیل کو توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ یہ پیراگراف 15 کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے بالکل برعکس ہے۔' اس معاملے کی سماعت جمعرات کو جاری رہے گی۔