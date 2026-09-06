'سپریم کورٹ' قانون، انصاف اور قانونی تعلیم پر لیکچر سیریز شروع کرے گا
'ہر مہینے ایک اہم خیال' کے بنیادی اصول پر مبنی یہ سلسلہ عدلیہ، ماہرینِ تعلیم، ماہرین اور نوجوان قانون دانوں کو ایک ساتھ لائے گا۔
Published : September 6, 2026 at 12:29 PM IST
نئی دہلی: اپنی نوعیت کی پہلی پہل میں، سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز قانون، انصاف اور قانونی تعلیم پر ایک ماہانہ لیکچر سیریز شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد دورِ حاضر کے مسائل پر بات چیت کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف کے لیے ایک سالانہ ایوارڈ شروع کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔
بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ٹیچرز ڈے (یومِ اساتذہ) کے موقع پر اس ماہانہ لیکچر سیریز کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون، انصاف اور معاشرے سے جڑے اہم ترین معاصر مسائل پر بات چیت اور خیالات کے تبادلے کے لیے ایک مستقل پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
'اہم آئیڈیا' کے تصور پر مبنی سیریز بینچ
'ہر مہینے ایک اہم آئیڈیا' کے تصور پر مبنی یہ سیریز بینچ (ججز)، بار (وکلاء)، اکیڈیمیا (تعلیمی حلقوں)، معروف ماہرین اور نوجوان قانونی ذہنوں کو ایک ساتھ لائے گی تاکہ وہ ان سوالات پر تبادلۂ خیال کر سکیں جو قانونی نظام کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر معاشرے کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس اقدام کو بھارت کی سپریم کورٹ کے ایک مستقل فکری فورم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔
ہر ایڈیشن دورِ حاضر کے اہم موضوع پر مرکوز
بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے چیف جسٹس اس سلسلہ (سیریز) کے موضوعات، مقررین اور مجموعی ڈھانچے کی رہنمائی کریں گے اور ہر ایڈیشن ایک دورِ حاضر کے اہم موضوع پر مرکوز ہوگا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر ماہ کے ایڈیشن میں کسی معروف قانون دان، اسکالر، قانونی ماہرِ تعلیم یا متعلقہ شعبے کے ماہر (ڈومین ایکسپرٹ) کا ایک خصوصی لیکچر ہوگا۔
قانونی خیالات اور مباحثوں کا مستقل آرکائیو
بیان کے مطابق، 'لیکچر کے بعد ایک آئیڈیا ڈائیلاگ (تبادلۂ خیال) ہوگا، یہ ایک ناظم (Moderated) کے زیرِ نگرانی بحث ہوگی جس میں نوجوان وکلاء، قانون کے طلباء اور محققین (ریسرچرز) کو منتخب سوالات پوچھنے اور حصہ لینے کا موقع بھی ملے گا'۔ ہر ایڈیشن کو پیشہ ورانہ طور پر ریکارڈ کرنے اور ایک ترمیم شدہ نقل (ایڈیٹڈ ٹرانسکرپٹ) اور ایک مختصر آئیڈیا پیپر کے ساتھ پیش کرنے کی تجویز ہے، جس سے آہستہ آہستہ دورِ حاضر کے قانونی خیالات اور مباحثوں کا ایک مستقل آرکائیو (ریکارڈ) تیار ہو جائے گا۔
'سپریم کورٹ نیائے شکشا سمان'
اس پہل کے تحت سپریم کورٹ نے ہر سال 'سپریم کورٹ نیائے شکشا سمان' (سپریم کورٹ قانون تعلیمی اعزاز) دینے کی بھی تجویز پیش کی ہے، جو قانونی تعلیم میں نمایاں خدمات کے لیے ایک غیر مالیاتی (Non-monetary) اعزاز ہے۔ امید ہے کہ یہ اعزاز ہر سال ایک بار، ٹیچرز ڈے (یومِ اساتذہ) کے آس پاس، ایک یا دو بہترین قانونی ماہرینِ تعلیم کو دیا جائے گا۔ اس کا پہلا اِجرا پہلے لیکچر کے بعد ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ماہانہ لیکچر سیریز کا پہلا ایڈیشن ستمبر 2026 میں منعقد ہوگا اور اس کے بعد ہر مہینے ایک خاص ایڈیشن پیش کیا جائے گا۔