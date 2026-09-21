ترنمول نام اور انتخابی نشان معاملہ: سپریم کورٹ ممتا بنرجی کی درخواست پر سماعت کے لیے تیار
ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے 'ترنمول' نام اور انتخابی نشان کو منجمد کرنے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : September 21, 2026 at 12:08 PM IST
نئی دہلی: سینئر وکیل کپل سبل نے پیر کے روز سپریم کورٹ کے سامنے ترنمول کانگریس کی رہنما اور مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے ایک درخواست پیش کی۔ اس درخواست میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت پارٹی کے حریف دھڑوں کے درمیان تنازع کے باعث آل انڈیا ترنمول کانگریس کا نام اور اس کا محفوظ انتخابی نشان 'پھول اور گھاس' منجمد کر دیا گیا ہے۔
کپل سبل اور سینئر وکیل کلیان بنرجی نے چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوئمالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے اس پر فوری سماعت کی استدعا کی۔
کپل سبل نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ ان کی مؤکل نے انتخابی نشان منجمد کیے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے۔ سبل نے معاملے کو فوری طور پر سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے پر زور دیتے ہوئے انتخابی پینل کے فیصلے پر حکمِ امتناع (اسٹے) کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ”انتخابی نوٹیفکیشن جاری ہونے کے دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کارروائی جون میں شروع ہوئی تھی اور ہم نے جولائی میں جواب داخل کر دیا تھا، انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور پھر، انتخابی عمل کے وسط میں ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے وہ انتخابی نشان منجمد کر دیتے ہیں۔“
چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ”دونوں فریقین کے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہوں گی۔“ جس پر سبل نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ”میں اس بات کی قدر کرتا ہوں۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی روایات قائم کی جا رہی ہیں....“
سبل نے بنچ سے معاملے کو جلد از جلد سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے کی گزارش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ”ہم اسے فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے...“
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مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ نے ترنمول کانگریس کے دو حریف دھڑوں کے درمیان تنازع کے دوران، پارٹی کا نام اور انتخابی نشان منجمد کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے۔
الیکشن کمیشن نے جمعہ کے روز دونوں حریف دھڑوں کو الگ الگ نام اور انتخابی نشانات الاٹ کر دیے، جس سے ایک دن قبل اس نے عبوری فیصلہ سناتے ہوئے تنازع کے حتمی فیصلے تک دونوں گروپوں کے 'آل انڈیا ترنمول کانگریس' نام اور اس کے منجمد انتخابی نشان کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔
جمعرات کی رات جاری کیے گئے اپنے عبوری حکم میں، انتخابی پینل نے ممتا بنرجی اور اروپ رائے کی قیادت میں دونوں دھڑوں کے رہنماؤں کو سننے کے بعد کہا کہ اس معاملے پر الیکشن سمبلز آرڈر 1968 کے تحت الیکشن باڈی کی جانب سے حتمی اور بنیادی فیصلے کی ضرورت ہے۔
عدالتِ عظمیٰ میں دائر اپنی درخواست میں، ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن اور مغربی بنگال اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف رتبرتا بنرجی کو فریق بنایا ہے۔
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