دہلی پولیس کی جانب سے دارالحکومت میں احتجاج کی اجازت سے انکار کا معاملہ، سپریم کورٹ میں عرضی دائر
دہلی پولیس کی جانب سے قومی دارالحکومت میں احتجاج کی اجازت سے انکار کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔
Published : October 5, 2026 at 1:21 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کے روز ان درخواستوں کو سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کیا جن میں دہلی پولیس کو قومی دارالحکومت میں پرامن مظاہروں کی اجازت دینے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کے سامنے ایک وکیل نے یہ درخواست پیش کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس شہریوں، طلباء اور رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے عہدیداروں (بشمول اراکین پارلیمنٹ) کو پرامن مظاہروں کی اجازت دینے سے انکار کر رہی ہے۔
درخواست کو سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے، بنچ نے کہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ آیا اسی نوعیت کے معاملات پہلے ہی عدالت میں زیر التوا تو نہیں ہیں۔
وکیل نے کہا، "دہلی پولیس پرامن مظاہروں کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ نہ تو طلباء اور نہ ہی شہریوں کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔"
چیف جسٹس نے پوچھا، "کس قسم کی راحت طلب کی جا رہی ہے؟ درخواست گزار کون ہے؟ کیا یہ مفاد عامہ کی درخواست (پی آئی ایل) ہے؟"
وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار مخصوص ہدایات کا خواہاں ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دہلی پولیس قانون کے مطابق پرامن مظاہروں کی اجازت دے۔
بنچ نے تبصرہ کیا کہ، وہ مقدمے کو فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے معاملے کا جائزہ لے گی۔
چیف جسٹس نے کہا، "اگر اسی طرح کے مقدمات موجود ہیں تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ ہم اسے بس فہرست میں شامل کر لیں گے، پھر آپ اس معاملے پر دلائل دے سکتے ہیں۔"
گزشتہ چند دنوں کے دوران، سیاسی جماعتوں اور دیگر گروہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف دارالحکومت میں کئی مظاہرے کیے ہیں۔ یہ احتجاج 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کیے جارہے ہیں۔ انگریزی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے انتخابی فہرستوں کی 'خصوصی اور تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر گزشتہ 10 مہینوں کے دوران کم از کم 14 بار اپنے تحفظات ریکارڈ پر لائے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ فیصلے ان کی معلومات یا سفارش کے بغیر جاری کیے گئے تھے۔
اپنے دو کمشنرز کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر تنقید کا سامنا کرتے ہوئے، الیکشن کمیش نے کہا کہ کسی بھی ادارے کے اندر مشاورت کے دوران مختلف آراء اور تبصرے معمول کا حصہ ہوتے ہیں۔ کمیشن نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے تمام احکامات مکمل قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور طے شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق ہیں۔
طلبہ و سماجی تنظیمیں، اپوزیشن جماعتیں اور کاکروچ جنتا پارٹی نے اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد سی ای سی گیانیش کمار کے برطرفی اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کررہی ہیں۔ دہلی ان دنوں احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں دہلی پولیس احتجاجیوں کو جنتر منتر جانے سے روک رہی ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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