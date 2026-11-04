چیف الیکشن کمشنر کو قانونی کارروائی سے استثنیٰ کا معاملے پر سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار
'ایکٹ 2023 کی دفعہ 16 ملک کی ہر عدالت کو کسی بھی شخص کے خلاف سول یا فوجداری کارروائی جاری رکھنے سے روکتی ہے۔'
Published : November 4, 2026 at 8:57 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا اور سماجی کارکن ارون اگروال کی ان درخواستوں پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جن میں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اور الیکشن کمشنرز کو قانونی کارروائی سے مطلق استثنیٰ دینے والے قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔
چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔
بنچ نے منوج جھا کی طرف سے پیش ہونے والی ایڈوکیٹ فوزیہ شکیل اور ارون اگروال کی طرف سے پیش ہونے والی ایڈوکیٹ نیہا راٹھی کو بتایا کہ عدالت اس معاملے کو اسی نوعیت کے ایک اور زیر التوا مقدمے کے ساتھ منسلک کر رہی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 18 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔
منوج جھا نے اپنی درخواست میں 'چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز (تعیناتی، ملازمت کی شرائط اور مدتِ ملازمت) ایکٹ، 2023' کی دفعہ 16 (Section 16) کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے۔ اس دفعہ کے تحت ملک کی کسی بھی عدالت کو کسی ایسے شخص کے خلاف سول یا فوجداری کارروائی شروع کرنے یا اسے جاری رکھنے سے روک دیا گیا ہے جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر ہے یا رہ چکا ہو، بشرطیکہ وہ کارروائی ان کے سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے یا کیے جانے والے کسی عمل سے متعلق ہو۔
ایکٹ کی دفعہ 16 کے متن کے مطابق: "کسی بھی دوسرے نافذ العمل قانون میں درج کسی بھی بات کے باوجود، کوئی بھی عدالت کسی ایسے شخص کے خلاف کوئی سول یا فوجداری کارروائی شروع یا جاری نہیں رکھے گی جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر ہے یا رہ چکا ہو، بشرطیکہ وہ کارروائی اس کے سرکاری فرائض یا منصب کی انجام دہی کے دوران، یا اس سلسلے میں کیے گئے کسی عمل، کام یا کہے گئے الفاظ سے متعلق ہو۔"
راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ایکٹ کی دفعہ 16 غیر منتخب عہدیداروں کو ایک ایسی ڈھال فراہم کرتی ہے جو آئینِ ہند جمہوریہ کے صدر، پارلیمنٹ کے ہر رکن، اور اس عدالت (سپریم کورٹ) اور ہائی کورٹس کے ہر جج کو بھی دینے سے انکار کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'گیانیش کمار مودی اور شاہ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں، انہیں فوری ہٹایا جائے'، سی ای سی کے خلاف 'عوامی مواخذہ' تحریک دائر
منوج جھا کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ "پارلیمنٹ نے ایک عام بل میں آخری وقت پر سرکاری ترمیم کر کے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کو ان تمام شخصیات سے کہیں زیادہ وسیع تحفظ دے دیا ہے؛ جو کہ دیوانی اور فوجداری دونوں نوعیت کا ہے، عہدے پر رہنے کے دوران بھی اور اس کے بعد تاحیات بھی۔ اس تحفظ میں بدعنوانی، بدنیتی یا جرم کے لیے کوئی استثنیٰ نہیں رکھا گیا، اور نہ ہی کسی بھی اتھارٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس تحفظ کو ختم کر سکے۔"
انہوں نے دلیل دی کہ اصل خامی اس حقیقت میں ہے کہ صدرِ مملکت کے خلاف ان کی مدتِ ملازمت ختم ہونے کے اگلے ہی دن کسی جرم پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک سابق الیکشن کمشنر کے خلاف کبھی بھی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔
درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ "پارلیمنٹ کا وہ رکن جو ووٹ دینے کے لیے رشوت لیتا ہے اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک الیکشن کمشنر جو اپنے عہدے کے فرائض کی انجام دہی کے 'بہانے' رشوت لیتا ہے، اس پر بظاہر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اس عدالت کے حاضر سروس جج کے خلاف منظوری کے بعد مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک ریٹائرڈ الیکشن کمشنر کے خلاف منظوری کے ساتھ یا اس کے بغیر، کسی بھی صورت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ آئین کسی بھی عہدیدار کو قانون سے بالاتر نہیں رکھتا؛ تاہم، سی ای سی ایکٹ کی دفعہ 16 ایسا کرتی ہے۔"
منوج جھا نے مزید کہا کہ جو کام پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر کے براہِ راست نہیں کر سکتی، وہ عام قانون سازی کے ذریعے بالواسطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور عام قانون سے استثنیٰ کا معاملہ، آئینی ڈھانچے کے تحت ایک ایسا موضوع ہے جس کا فیصلہ خود آئین کرتا ہے۔
مزید پڑھیں: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف 2 کروڑ روپے رشوت کے الزام پر کیرالہ کے وزیر داخلہ کی وجیلنس جانچ کی ہدایت
درخواست میں کہا گیا ہے کہ "جہاں آئین سازوں کا مقصد کسی عہدیدار کو تحفظ فراہم کرنا تھا، انہوں نے آئین کے متن میں اس کا واضح ذکر کیا۔ مثال کے طور پر، صدر اور گورنرز کے لیے آرٹیکل 361، اور قانون سازوں (ارکانِ پارلیمنٹ و اسمبلی) کے لیے آرٹیکلز 105 اور 194 موجود ہیں۔ آرٹیکل 324 میں الیکشن کمیشن کے لیے ایسا کوئی تحفظ شامل نہیں ہے۔ آئین سازوں نے چیف الیکشن کمشنر کو ملازمت کا تحفظ دیا، یعنی آرٹیکل 324(5) کے تحت انہیں صرف سپریم کورٹ کے جج کی طرح ہی عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، تاہم، ان کا مقصد کبھی بھی قانونی کارروائی سے استثنیٰ دینا نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی تحفظ دیا۔"
اسی طرح، ارون اگروال نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ دفعہ 16 کے متن کا سرسری جائزہ ہی یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس دفعہ کے تحت کس قدر وسیع تحفظ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بدعنوانی، جعل سازی اور دیگر سنگین جرائم سمیت ہر قسم کی قانونی کارروائی پر پابندی لگاتی ہے۔
ان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ "لفظ 'ہے یا رہ چکا ہو' تاحیات استثنیٰ فراہم کرتا ہے، اور 'فرائض کی انجام دہی کے بہانے' ایسے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جو شاید قانونی دائرہ اختیار سے باہر ہوں لیکن انہیں سرکاری عمل بنا کر پیش کیا گیا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس میں 'اچھی نیت' کی کوئی شرط شامل نہیں ہے۔" درخواست میں مزید کہا گیا کہ یہ شق "غیر آئینی اور آمرانہ" ہے کیونکہ یہ غلط طور پر خود مختاری کو قانون سے آزادی کے برابر قرار دیتی ہے، اور انتخابات کرانے کے ذمہ دار عہدیداروں کو عدالتی جائزے سے بالاتر کر دیتی ہے۔
اگروال نے دلیل دی کہ یہ آئینی ڈھانچہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین، عہدے کے تحفظ اور وقت کی حکومت کی جانب سے من مانی برطرفی سے بچا کر ہی آئینی اداروں کی خود مختاری اور مؤثر کارکردگی کا تصور پیش کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ’گیانیش کمار کے بغیر مودی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے‘، راہل گاندھی کا بڑا الزام: دہلی میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کا طاقتور مظاہرہ
ان کی درخواست میں کہا گیا ہے: "لہذا، خود مختاری کا مقصد حاصل کرنے کے لیے 2023 کے ایکٹ کی دفعہ 16 کے ذریعے قانونی کارروائیوں سے دیا گیا یہ مطلق تحفظ قانون کی نظر میں غلط ہے، اور الیکشن کمیشن کی خود مختاری کے تحفظ کے مقصد سے اس کا کوئی منطقی تعلق نہیں ہے۔"
درخواست میں مزید کہا گیا کہ الیکشن کمشنرز کو بیجا یا تنگ کرنے والی قانونی کارروائیوں سے بچانے کا مقصد کم سخت اقدامات کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بے بنیاد شکایات کے خلاف حفاظتی قوانین بنانا اور کارروائی سے پہلے عدالتی جانچ پڑتال کا نظام وضع کرنا۔
درخواست کے مطابق "اس لیے، مکمل چھوٹ دینا حد سے زیادہ ہے اور الیکشن کمیشن کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے جتنا ضروری ہے، یہ اس سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ مذکورہ دفعہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کے اقدامات کے خلاف ہر قسم کے دیوانی اور فوجداری قانونی چارہ جوئی کا حق کو چھین لیتی ہے۔"
درخواست میں مزید کہا گیا کہ اس قانون کے بعد وہ ووٹر جس کا نام ووٹر لسٹ سے غلط طریقے سے خارج کر دیا گیا ہو، وہ امیدوار جو کسی بدنیتی پر مبنی اقدام سے متاثر ہوا ہو، اور کوئی بھی ایسا شہری جو کمیشن کے طریقہ کار میں کرپشن سے متاثر ہو، وہ سب قانونی انصاف کے حق سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔
مزید پڑھیں:
رام لیلا میدان سے ممتا، اکھیلش اور تیجسوی کا حکومت پر زوردار حملہ، گیانیش کمار کے استعفی کا مطالبہ
وزیر اعظم گیانیش کمار کو ہٹا دیں، 30 سیکنڈ میں احتجاج ختم ہو جائے گا، راہل گاندھی
سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا جواب، کہا ایس آئی آر سے متعلق تمام فیصلے متفقہ تھے
سی ای سی گیانیش کمار کا استعفیٰ ہمارا مشن، ہم متحد ہوکر لڑیں گے، انڈیا بلاک کی پریس کانفرنس میں بولے راہل گاندھی